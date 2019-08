Am Montag, den 19. August 2019, fand bei der Oberstaatsanwaltschaft Wien (OStA Wien) eine Dienstbesprechung zwischen Vertretern des Bundeskriminalamts (.BK), der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und der Oberstaatsanwaltschaft Wien statt. Gegenstand war das weitere Vorgehen in der Datenforensik hinsichtlich der im Zuge der Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit der Postenbesetzung bei der Casions Austria AG sichergestellten Daten. Demnach wird die Datensicherung zunächst vom .BK abgeschlossen und in der Folge werden die Daten in wechselseitiger Abstimmung zwischen .BK und WKStA ausgewertet werden.

"Unterstellung willkürlichen Handelns entbehrt jeder Grundlage"

Die WKStA hat den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, Anzeigen auf ihre Stichhaltigkeit hin zu überprüfen und bei Vorliegen des Verdachts einer Straftat den Sachverhalt aufzuklären. Die bisherige Verfahrensführung zeigt, dass das .BK und die WKStA diese Aufgabe gründlich und gewissenhaft erfüllen. Die öffentlich vereinzelt geäußerte Unterstellung eines willkürlichen und unobjektiven Handelns entbehrt jeder Grundlage und wird von der Oberstaatsanwaltschaft Wien entschieden zurückgewiesen.