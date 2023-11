Inseraten-Sonderprüfung: Was in den neuen Prüfberichten steht

Vor der Landtagswahl sorgten die ersten drei Prüfberichte aus der Sonderprüfung des Landesrechnungshofs (LRH) zur ÖVP-Inseraten-Causa für gehörigen Wirbel. Überprüfen sollte der LRH auf Auftrag aller Parteien abseits der ÖVP die Ausgaben landesnaher und -eigener Unternehmen für Werbung, Sponsoring und Co. Hintergrund war der Verdacht von SPÖ, FPÖ, NEOS und Grünen, dass die ÖVP über Inserate in parteinahen und Parteimedien illegal Geld in die Parteikassen spüle - was sie stets bestritten hat. In den ersten Prüfberichten über die Landesgesundheitsagentur (LGA), die Radland GmbH und die Familienland GmbH bemängelten die Parteienvertreterinnen und -vertreter, dass nicht herauszulesen sei, an welche Medien Geld geflossen sei. Dem LRH warfen sie vor, die Berichte nach Druck durch die ÖVP „weichgespült“ zu haben. Deutlich ruhiger blieb es bisher um die nächsten veröffentlichten Prüfberichte.

Landtagspräsident Karl Wilfing wies sie zu Beginn der vergangenen Landtagssitzung dem Rechnungshof-Ausschuss zu. Auf der Website des Landtags sind die Prüfberichte zur Natur im Garten GmbH, der ecoplus, der NÖVOG und der eNu seither zu finden. Der einzige noch fehlende Bericht der Sonderprüfung ist jener über die Hypo. Hier wartet der Landesrechnungshof noch auf die notwendige Stellungnahme der Landesbank, berichtet LRH-Direktorin Edith Goldeband. Der Bericht über die EVN wurde im April bereits dem Rechnungshof-Ausschuss zugewiesen.

Wieder keine Namen genannt: LRH-Direktorin stellt sich auf Widerstand ein

Aufgebaut sind die Berichte genau wie die ersten drei, die für so viel Wirbel sorgten. Namen werden keine angegeben und die Überprüfung erfolgte wiederum nur in Stichproben. In einem Vorwort heißt es dazu, dass das Effizienzgebot eine stichprobenartige Überprüfung erfordere und zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit anonymisierte Angaben genügen. Nach der Aufregung über die ersten drei Berichte haben die Parteien einen neuerlichen Prüfantrag eingebracht. Der zielte auf die Offenlegung der Namen der Medien ab. „Über den weiteren Prüfauftrag vom 18. Jänner 2023 wird der Landesrechnungshof gesondert berichten beziehungsweise informieren“, liest man im Vorwort. Im NÖN-Gespräch stellte Goldeband aber bereits klar, dass sie sich außerstande sieht, die Anonymisierung aufzuheben. Das sei in der Landesverfassung nicht vorgesehen und mit Betriebsgeheimnissen bzw. Datenschutz nicht vereinbart, erklärt die LRH-Direktorin. Dass die Berichte im Landtag neuerlich "keine Zustimmung finden werden“, ist Goldeband überzeugt.

Große Auffälligkeiten hat das Kontrollorgan des Landtags darin jedenfalls nicht festgestellt. Die Anmerkungen des LRH drehen sich in erste Linie um Dokumentationen zu geleisteten Zahlungen.

Zur Wirtschaftsagentur des Landes, ecoplus , heißt es, dass sie für Inserate und Werbung 11,03 Millionen Euro aufwendete. Davon entfielen 3,36 Millionen Euro auf Printmedien, 0,44 Millionen Euro auf Rundfunkmedien und 0,12 Millionen Euro auf Onlinemedien. Die 63 Stichproben zu Inseraten und Werbung standen bis auf drei im Einklang mit dem Kommunikationskonzept, den Maßnahmen- und Aktivitätenplänen beziehungsweise dem Betriebsgegenstand, heißt es in dem Bericht.

, heißt es, dass sie für Inserate und Werbung 11,03 Millionen Euro aufwendete. Davon entfielen 3,36 Millionen Euro auf Printmedien, 0,44 Millionen Euro auf Rundfunkmedien und 0,12 Millionen Euro auf Onlinemedien. Die 63 Stichproben zu Inseraten und Werbung standen bis auf drei im Einklang mit dem Kommunikationskonzept, den Maßnahmen- und Aktivitätenplänen beziehungsweise dem Betriebsgegenstand, heißt es in dem Bericht. Die NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH (eNu) leistete im Prüfzeitraum 388 Zahlungen von insgesamt 1.319.328,75 Euro für Inserate und Werbung in 46 verschiedenen Print-, Online- und Rundfunkmedien. Die Ausgaben standen im Einklang mit dem Unternehmensgegenstand, den Projekten und dem Kommunikationskonzept der NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH, stellten die LRH-Prüferinnen und Prüfer fest.

leistete im Prüfzeitraum 388 Zahlungen von insgesamt 1.319.328,75 Euro für Inserate und Werbung in 46 verschiedenen Print-, Online- und Rundfunkmedien. Die Ausgaben standen im Einklang mit dem Unternehmensgegenstand, den Projekten und dem Kommunikationskonzept der NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH, stellten die LRH-Prüferinnen und Prüfer fest. Die NÖVOG gab für Inserate und Werbung, Spenden, Dienstleistungen im Beratungs-, Veranstaltungs- und Agenturwesen, Kooperationen sowie für Mitgliedsbeiträge in Vereinen insgesamt 3,52 Millionen Euro aus.

gab für Inserate und Werbung, Spenden, Dienstleistungen im Beratungs-, Veranstaltungs- und Agenturwesen, Kooperationen sowie für Mitgliedsbeiträge in Vereinen insgesamt 3,52 Millionen Euro aus. Die Natur im Garten GmbH , die Natur im Garten Service GmbH und Die Garten Tulln GmbH gaben insgesamt rund 712.600,00 Euro für Inserate und Werbung aus.

, die und gaben insgesamt rund 712.600,00 Euro für Inserate und Werbung aus. Am geringsten waren die Ausgaben bei der NÖ.Regional.GmbH. Sie vergab 109 Inserate und Werbung um insgesamt 64.704,47 Euro in 17 Printmedien, in drei Onlinemedien und einem Rundfunkmedium.

Antrag auf Rederecht lehnten ÖVP und FPÖ ab

Die Hintergründe zu den Berichten will Goldeband nun im Rechnungshof-Ausschuss erklären. Gibt es im Landtag dann erneut Diskussionen über die Art und Weise der Kontrolle, darf Goldeband dazu weiterhin nicht Stellung nehmen - auch nicht, wenn sie und ihr Team direkt angegriffen werden. Im NÖN-Interview wünschte sich die Juristin ein Rederecht für die LRH-Direktorin bzw. später möglicherweise einmal den LRH-Direktor. Die NEOS brachten das als Antrag ein. Die Behandlung des Antrags wurde in der jüngsten Landtagssitzung jedoch von ÖVP und FPÖ abgelehnt.