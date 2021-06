NÖN: Sie übergeben nächste Woche nach 20 Jahren Ihre Funktion als Präsident des NÖ Gemeindebundes an Johannes Pressl. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Alfred Riedl: Die Bilanz werden andere beurteilen. Für mich war es eine interessante Zeit und eine Freude, mitdenken, mitarbeiten zu können und auch gestalterisch eingreifen zu können. Das Herausfordernde an der Situation in Niederösterreich ist, dass der Gemeindebund nicht wie in den anderen Bundesländern – außer dem Burgenland – interfraktionell ist. Ich muss also parteipolitisch agieren, während ich als Präsident des Österreichischen Gemeindebundes überparteilich bin. Andererseits hatte die Konstellation auch Vorteile – in Absprache mit Rupert Dworak vom SPÖ-Gemeindeverband haben wir manchmal schon Bewegung in die Sache gebracht, wenn es um die Interessen der Gemeinden ging.

Wie hat sich in den 20 Jahren das Bürgermeister-Amt verändert?

Riedl: Die Gemeinden haben sich von Verwaltungs-Einheiten zu Service-Einheiten gewandelt. Zugleich sind die Abläufe komplexer geworden. Es war deshalb wichtig, dass wir als Gemeindebund schon frühzeitig die Ausbildungsmöglichkeiten für Gemeindevertreter intensiviert haben. Denn Gemeindevertreter sind die einzigen, die mit jeder Entscheidung zivilrechtlich und strafrechtlich haften. Und sie sind so nahe an den Bürgern, wie niemand sonst. Die können in Wien, Brüssel und St. Pölten beschließen, was sie wollen – wenn es die lokalen Verantwortungsträger nicht erklären können, kommt es bei den Leuten nicht an.

Die Pandemie war ein Beispiel.

Riedl: Die letzten eineinhalb Jahre haben gezeigt, dass die großen Herausforderungen nur im Lokalen bewältigt werden können – beim Testen, beim Impfen, beim Tracking.

Die Bürgermeister durften trotzdem nicht wissen, wer in ihrer Gemeinde Corona hat.

Riedl: Der Beschluss dazu im Nationalrat ist ein Skandal. Auf der einen Seite ist die Gemeinde Gesundheitsbehörde, auf der anderen Seite stellte man Datenschutz vor Gesundheit. Als sich dann Bezirksbehörden beim Contact-Tracing nicht mehr hinausgesehen haben, hat man etwa in Salzburg Bürgermeister über ein Amtshilfeersuchen um Unterstützung gebeten. Dann haben sie die Daten von COVID-Erkrankten erhalten.

Es scheint immer schwieriger zu werden, Leute für das Bürgermeisteramt zu gewinnen. Oder täuscht der Eindruck?

Riedl: Es wird schwieriger. Das liegt einerseits an den oben erwähnten Gründen, andererseits an der fehlenden sozialen Absicherung. Heute ist niemand mehr ein Leben lang Bürgermeister. Es braucht also Übergangsmodelle für die Rückkehr in den Zivilberuf – es gibt ja keine Abfertigung mehr und auch keine Politpension. Aber es geht natürlich nicht nur ums Geld. Andererseits sind es die vielen schönen Momente, wenn man sieht, was man bewegt hat, die das Bürgermeister-Dasein immer noch attraktiv machen.

Sie haben den Ruf, nicht der Bequemste zu sein. Jetzt können Sie sich voll auf Ihre Funktion als Präsident des Österreichischen Gemeindebundes konzentrieren: Werden Sie noch unbequemer?

Riedl: Ich bin überzeugt, dass es im Staat alle drei Ebenen braucht – Bund, Länder und Gemeinden. Da muss sich jeder um seine Aufgaben kümmern. Manche denken aber, dass sie nur mit dem Finger schnippen müssen – und wir in den Gemeinden springen. Tatsächlich sind wir aber auf der lokalen Ebene transparenter, direkter und schneller bei den Leuten – und meistens auch billiger. Das haben die letzten eineinhalb Jahre gezeigt. Aber auch das Musikschulwesen – einst heiß diskutiert, heute eine Erfolgsgeschichte in der Zuständigkeit der Gemeinden. Ein Beispiel, wie es nicht geht, ist die Mobilität: Ich spüre da auf Bundesebene ein bisschen viel die Wiener Blase. Wenn wir Mobilität nach großstädtischen Wahrnehmungen diskutieren, dann kann man heraußen nur falsch liegen. Wir brauchen wieder den Mut zu Entscheidungen – und nicht das Agieren aus dem Elfenbeinturm heraus.

Was ist Ihre Vision für die Gemeinde der Zukunft?

Riedl: Regionalität ist der Mega-Trend. Das ist aber nicht nur gutes Essen, sondern auch das Leben im Dorf. Die vergangenen Monate haben gezeigt: Die Menschen müssen der Arbeit nicht mehr nachziehen, sie können dort leben, wo sie wollen. Wenn wir in den Dörfern die technologischen Voraussetzungen haben – Stichwort Breitband – , werden die Menschen von Coworking-Places im Dorf aus einen Teil ihrer Arbeit erledigen. Und wenn bei mir in Grafenwörth die Auspendler zu 50 Prozent dableiben können, dann schafft das auch Lebensgrundlagen für andere und belebt das Dorf. Für mich ist das aber kein Gegeneinander von Stadt und Land, sondern ein Miteinander. Die Stadt wird weiter ein wichtiger Anziehungspunkt sein, beispielsweise, wenn es um Kultur geht.