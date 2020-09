NÖN: Sie waren am Höhepunkt der Flüchtlingskrise vor fünf Jahren als Innenministerin gefordert. Würden Sie heute etwas anders machen als damals?

Johanna Mikl-Leitner: Ich bin fest davon überzeugt, dass die Grundentscheidungen die richtigen waren. Das lässt sich daran messen, dass die strikten Maßnahmen, die wir gesetzt haben, bereits 2016 zu einem massiven Rückgang der Neuantragszahlen geführt haben. Davor war der Widerstand in der Koalition gegen eine entschlossene Vorgehensweise sicher die größte Schwäche der Bundesregierung. Heute kann man sagen, dass die Konzepte, die wir damals im Innenministerium vorangetrieben haben, sogar auf europäischer Ebene mehrheitsfähig sind. Auch für die Zukunft müssen der Kampf gegen Schlepper und der Schutz der EU-Außengrenze oberste Priorität haben.

Welcher Moment ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Der 27. August 2015. Der Tag, an dem 71 Menschen in Parndorf ihr Leben verloren haben. Ich war fassungslos und wütend angesichts der Tatsache, dass den Schleppern offensichtlich jedes Mittel recht ist für ihre Geschäftemacherei. Das war nichts anderes als Mord!

Wie hat Niederösterreich die Flüchtlingskrise bewältigt?

Auch für Niederösterreich war das Jahr 2015 eine besondere Herausforderung. Danach hat sich die Lage aber deutlich beruhigt.

Wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen bei der Integration im Land?

Die Sprache und das Respektieren unserer Werte sind die entscheidenden Faktoren, wie die Integration in unserem Land erfolgreich gelingen kann. Dazu gibt es viele Möglichkeiten, aber auch Verpflichtungen. Gelungene Integration ist jedenfalls kein Selbstläufer, sondern harte Arbeit für alle Beteiligten.