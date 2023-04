Plakolm: „Müssen aufhören, die Lehre als Plan B abzustempeln“

NÖN: Gerade wurde eine neue IMAS-Studie präsentiert, wonach nur 18 Prozent der Befragten der Lehre ein sehr hohes Ansehen zuschreiben. Will man Fachkräfte gewinnen, wird man aber mehr junge Menschen brauchen, die eine Lehre machen. Wie könnte man das Image verbessern?

Claudia Plakolm: So blöd das vielleicht klingen mag, aber ich glaube, gerade der Fachkräftemangel ist auch eine riesengroße Chance. Wir sollten unsere jungen Fachkräfte, und vor allem die duale Berufsausbildung, wieder in den Vordergrund rücken. Zwischen 40 und 50 Prozent eines Jahrgangs an jungen Menschen entscheiden sich für die Lehre. Ich habe heute bei meinen Betriebsbesuchen in Niederösterreich sowohl im Baugewerbe als auch bei Instrumentenbauern im Mostviertel immer wieder betont, dass die Lehre etwas ist, wofür wir international beneidet werden. Nicht nur, weil wir bei Berufsweltmeisterschaften sämtliche Medaillen abräumen, auch, weil alle Welt nach Österreich schaut, wie bei uns die Fachkräfte ausgebildet werden. Wir haben da extrem viel Know-how, das wir zum Teil im eigenen Land zu wenig zu schätzen wissen.

Wie wollen Sie das ändern?

Plakolm: Ich glaube, der Schlüssel wird darin liegen, dass wir so früh wie möglich junge Menschen informieren, welche Möglichkeiten sie haben und welche Berufe es gibt. Berufsorientierung muss in der Pflichtschule so früh wie möglich ansetzen. Wichtig ist das gerade auch bei Mädels, dass sie sich wirklich jede berufliche Herausforderung zutrauen und auch in scheinbar untypische Berufe gehen. Und wir müssen aufhören, die Lehre immer als Plan B abzustempeln, wenn es mit der Schule nicht hinhaut. Die Lehre ist ein Plan A, wenn ich eine berufliche Ausbildung haben will. Sie steht einer Matura, einem Studium in nichts nach. Und unser Bundeskanzler hat in der Rede zur Zukunft der Nation ein ganz wichtiges Vorhaben angekündigt, nämlich dass wir auch die Meisterprüfung in Zukunft kostenlos machen. Matura und Studium sind fast kostenlos, für eine Meisterprüfung hat ein Freund von mir gerade 12.000 Euro auf den Tisch legen müssen.

Was schwebt Ihnen vor, um die Berufsorientierung zu verbessern?

Plakolm: In gewissen Schultypen gibt es das ja schon. Da gibt es einen Schwerpunkt und es ist Teil des Lehrplans. Ich glaube, dass wir definitiv Luft nach oben haben, was Berufsorientierung betrifft. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich im Gymnasium zum Beispiel ganz stark auf die Universität vorbereitet. Lehre ist eben nur Plan B. Dass man sich mit den eigenen Stärken und Fähigkeiten auseinandersetzt, und überlegt, was wirklich am Besten zu einem passt, das passiert zu selten. Das wäre wichtig. Und es gibt ja heute viel mehr Wege als mit 15 eine Lehre zu beginnen – das geht nach der Matura auch immer noch.

Der Jugend wird immer nachgesagt, dass sie großen Wert auf Work-Life-Balance legt und weniger arbeiten will. Halten Sie eine Arbeitszeitverkürzung für sinnvoll?

Plakolm: Ich finde es immer spannend, wenn wir vorher über das Thema Arbeitskräftemangel reden und dann von manchen Leuten die 4-Tage-Woche als Lösung präsentiert wird. Wir haben offenbar ein Problem damit, dass immer weniger Leute gewillt sind, Vollzeit zu arbeiten, und dann kommt noch die Demografie dazu: Es gehen immer mehr Menschen in den Ruhestand. Deshalb müssen wir jetzt genau über das Gegenteil von Arbeitszeitverkürzung diskutieren, nämlich, wie wir Menschen in Teilzeit motivieren können, Stunden aufzustocken. Vielleicht auch den einen oder anderen zu motivieren, mehr Stunden zu arbeiten. Und das möchte ich auch klarstellen, es geht in der Debatte nicht um Menschen, die Betreuungspflichten haben, sondern um die Menschen, die keine Lust haben, mehr zu arbeiten.

Wie wollen Sie die motivieren?

Plakolm: Wir müssen steuerliche Anreize schaffen. Es muss einen Unterschied machen, ob ich 30 Stunden arbeite oder 40. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass wir jungen Leute wieder ganz dringend eine Perspektive geben müssen, dass sich arbeiten gehen auszahlt. Damit muss man sich eigene vier Wände schaffen können. Ich merke es im eigenen Freundeskreis: Top ausgebildete junge Leute, die gerade unmittelbar vor der Familiengründung stehen und vor der Frage, wie es weitergeht: Sie bleiben dann in der Stadt und arbeiten lieber 30 Stunden, weil sie sich einen Baugrund oder eine Eigentumswohnung sowieso nicht leisten können. Diese Sicht verstehe ich ehrlicherweise, wenn der Traum vom Eigenheim für viele nur ein Traum bleibt. Und dann kommt immer noch von SPÖ-Seite, dass Arbeit etwas Furchtbares ist und die Pension die Erlösung. Damit sollten wir auch dringend aufhören. Unseren Wohlstand haben wir uns nur aufgebaut, weil Menschen etwas Sinnstiftendes in der Arbeit gesehen haben. Das soll auch so bleiben. Es müsste auch attraktiver gemacht werden, im Pensionsalter weiter zu arbeiten. Da zahlt man jetzt drauf.

Sie haben in den vergangenen Monaten das wieder Lockern der verschärften Kreditregelungen der Finanzmarktaufsicht gefordert. Dass man seit August eine Eigenmittelquote von 20 Prozent braucht und die Kreditrate 40 Prozent des Netto-Haushaltseinkommens nicht übersteigen darf, haben Sie als „gefährlich“ bezeichnet. Die FMA hat die Regelungen jetzt aber nur minimal gelockert – die Eckpunkte sind geblieben. Auch der von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vor der Wahl versprochenen Landeshaftung hat die FMA eine Absage erteilt. Wie wollen Sie das Anschaffen von Eigentum jetzt wieder leistbarer machen?

Plakolm: Wir müssen bei den staatlichen Nebenkosten, der Grunderwerbssteuer oder den Eintragungsgebühren, ansetzen. Die müssen wir für junge Leute streichen. Das macht einen großen Unterschied. Da könnte man sich ein paar tausend Euro ersparen. Und wir müssen an den Kreditbedingungen arbeiten. Ich bleibe dabei: 20 Prozent Eigenmittel ist zu viel. Eine durchschnittliche 80 m2 große Wohnung kostet in Österreich 400.000 Euro. Da brauche ich schon mal 80.000 Euro auf der Kante. Welcher junge Mensch hat das? Viele Leute haben erst mit über 40 so viel Eigenmittel, dass sie sich einen Wohnbaukredit aufnehmen können - das ist nicht leistungsfreundlich und auch nicht sinnvoll in Bezug auf die Altersvorsorge. Der zweite Punkt, bei dem ich ansetzen will, sind Sanierungen. Es muss auch einen Unterschied machen, wenn junge Leute gewillt sind, das Haus von der Oma herzurichten. Auch im Sinne einer nachhaltigen Bauweise und des Bodenverbrauchs wäre das wichtig.

Stichwort staatliche Nebenkosten – laufen da aktuell noch Verhandlungen?

Plakolm: Wir haben in den letzten Wochen dazu Verhandlungen mit dem Koalitionspartner geführt. Für uns war immer klar, wenn es um eine Mietpreisbremse geht, dass wir Wohnen ganzheitlich behandeln wollen. Und deswegen haben wir immer auch dieses Thema staatliche Nebenkosten beim Eigenheim mitgenommen, genauso wie das Thema Sanierungen. Niederösterreich ist da übrigens Spitzenreiter. Aber ja, die Verhandlungen sind in Wahrheit gescheitert.

Man hört, das Klima in der Koalition ist zurzeit wieder sehr angespannt. Wie nehmen Sie das wahr?

Plakolm: Die Regierung arbeitet bereits seit über drei Jahren und die Periode geht noch bis nächstes Jahr. Das hätten uns die wenigsten zugetraut. Ich bin überzeugt davon, dass wir noch einiges weiterbringen werden. In meinem Bereich befindet sich einiges in Verhandlungen, also zum Beispiel die Anrechenbarkeit des Zivildiensts auf die Pflegelehre oder das Freiwilligengesetz. Wir haben noch ein paar Punkte im Regierungsprogramm, die wir unbedingt auf den Boden bringen sollten.

Seit 1. April können auch Frauen freiwillig Grundwehrdienst leisten. Haben sich schon viele gemeldet?

Plakolm: Ich habe gerade erst mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gesprochen. Der Zulauf ist groß. Im Mai starten die ersten 34 Frauen mit dem Grundwehrdienst. Ich finde es eine großartige Möglichkeit, dass es jetzt einen freiwilligen Grundwehrdienst für Frauen gibt. Dass Mädels zur Stellung können, ist auch im Sinne der Gesundheitsvorsorge wichtig. Ich wäre selbst fast zum Bundesheer gegangen.

Sind Sie trotzdem dafür, dass der Grundwehrdienst freiwillig bleibt oder wäre ein verpflichtendes soziales Jahr bzw. einige Monate auch eine Option?

Plakolm: Die Verfassung sieht den Grundwehrdienst vorerst nur Burschen vor. Es ist auch im Regierungsprogramm nicht vorgesehen, dass man das ändert. Ich bin auch der Überzeugung, dass man in puncto Gleichberechtigung zuerst in anderen Bereichen nachziehen sollte, und wenn wir bei der Kinderbetreuung und der Familienarbeit sowie beim Pensionsantrittsalter und der Bezahlung Gleichberechtigung haben, dann können wir über den Grundwehr- bzw. Zivildienst für Mädels reden. Trotzdem gibt es viele Möglichkeiten beim Bundesheer und auch das Freiwillige Soziale Jahr, bei dem Mädels in soziale Berufe reinschnuppern können.

In einem Interview haben Sie eine Corona-Aufarbeitung gefordert. Wie soll die ausschauen?

Plakolm: Bei Corona ist mir als Jugend- Staatssekretärin extrem wichtig, dass wir uns nach wie vor darum bemühen, die Spuren, die Corona bei Kindern und Jugendlichen hinterlassen hat, weiterhin aufzuarbeiten. Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr das Projekt „Gesund aus der Krise“ gestartet, wo Kinder und Jugendliche kostenlos einen Therapieplatz in Anspruch nehmen können, über mehrere Einheiten hinweg. Das Projekt stocken wir finanziell auf.

Immer mehr Politikerinnen und Politiker entschuldigen sich für die Impfpflicht. Wie sehen Sie das?

Plakolm: Die Impfung ist eine riesengroße Errungenschaft, die uns die Wissenschaft ermöglicht hat und die nachweislich auch wirkt. Was die politische Debatte betrifft, ist es aber nicht ideal gelaufen. Das hätte besser laufen können.