NÖN: Welche Vorteile hat die Variante Europaspange gegenüber anderen angedachten Varianten?

Werner Pracherstorfer: Die Europaspange hat den größten wirtschaftlichen Effekt für die Re gion. Die vorgestellte Ost-West-Spange verbindet das nördliche Niederösterreich mit den Wirtschaftszentren der Nachbarregionen, also in Richtung Westen dem Raum Linz-Wels bis hin nach Bayern, im Norden mit dem Raum Böhmen bis hin nach Prag und im Osten mit dem Raum Wien-Bratislava. Bei den Überlegungen handelt es sich nicht um ein Straßenprojekt alleine, vielmehr ist es ein Gesamtprojekt bestehend aus Verbesserungen im öffentlichen Verkehr und regionalwirtschaftlichen Projekten.

Was genau ist eine „Strategische Prüfung Verkehr“, die nach dem entsprechenden Landtagsbeschluss eingeleitet werden soll?

Pracherstorfer: Das ist eine Anwendungsform der „Strategischen Umweltprüfung“. Bei Letzterer geht es darum, auf einer sehr generellen Ebene – nämlich jener von übergeordneten Plänen oder Programmen – Umweltauswirkungen darzulegen. Im Bereich von hochrangigen Verkehrsinfrastrukturvorhaben erfolgt diese Umweltprüfung in Form einer Strategischen Prüfung Verkehr, die einem eigenen Gesetz unterliegt.

Wie funktioniert die Findung der exakten Trasse konkret?

Pracherstorfer: Die Trassenfindung wird vor allem den Projektverfasser ASFINAG beschäftigen. Im Zuge der Strategischen Prüfung Verkehr werden konkrete Vorschläge für Netzveränderungen auf Basis eines Korridors behandelt. Im Zuge des Umweltberichts als Teil der Strategischen Prüfung werden verschiedene Vor- und Nachteile unterschiedlicher Varianten erörtert. Dabei erfolgt sowohl eine Erörterung von Korridoren als auch von intermodalen bzw. netzübergreifenden Alternativen. In weitere Folge wird üblicherweise vor einem Einreichprojekt ein Vorprojekt erstellt, in dem konkrete Trassenvarianten im Hinblick auf zahlreiche Faktoren verkehrliche, umweltrelevante, wirtschaftliche etc. Faktoren einander gegenübergestellt werden. Im Zuge dessen und einer Nutzen- und Kostenanalyse wird dann ein Projekt ausgewählt, das im Einreichprojekt bearbeitet und zur Genehmigung vorgelegt wird.

