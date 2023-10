LH-Stellvertreter Pernkopf: „Nicht Acker unter Traktor wegbesteuern!“

NÖN: Sie haben kürzlich gesagt, dass wir Klimaschutz mit Hausverstand brauchen. Dafür steht unsere bäuerliche Landwirtschaft. Was meinen Sie damit?

Stephan Pernkopf: Für Rindfleisch aus Südamerika brennt der Regenwald, Erdäpfel aus Nordafrika verbrauchen wertvolles Trinkwasser in einer ohnehin staubtrockenen Region und an polnischem Gammelfleisch in Kebabs erkrankten kürzlich erst zig Leute. Aber alles, was in unserer Heimat produziert wird, muss nicht importiert werden. Unsere bäuerlichen Familienbetriebe sind kleinstrukturiert und stehen für kurze Wege und schonende Bewirtschaftung. Sie arbeiten in und mit der Natur und sind auf ein stabiles Klima angewiesen. Für die Konsumentinnen und Konsumenten heißt das also: Wer heimisch kauft, der schützt das Klima.

Beim geplanten Freihandels-Abkommen mit Südamerika wird die Landwirtschaft oft als Ver-hinderer dargestellt. Zu Recht?

Pernkopf: Ja, zu Recht. Denn das Mercosur-Abkommen gefährdet die heimische Landwirtschaft und die Umwelt gleichermaßen. Es würde den Import von Lebensmitteln aus Südamerika anheizen, während dort Brandrodung betrieben wird. Doch Rindfleisch muss nicht über den Atlantik fliegen, das können unsere Bäuerinnen und Bauern besser.

Beim Thema Wolf prallen mittlerweile viele gegensätzliche Meinungen aufeinander. Für welche Maßnahme setzen Sie sich ein?

Pernkopf: Es ist ganz klar: Menschen sollen keine Angst vor wilden Tieren haben müssen. Beim Wolf ist das mittlerweile aber leider so. Und für die Landwirtschaft gilt: Die Bäuerinnen und Bauern produzieren Lebensmittel für die Menschen und nicht Futter für die Wölfe. Daher haben wir folgende Punkte: Erstens eine Wolfsverordnung, in der klargestellt wird, wann Wölfe vergrämt oder entnommen werden. Nämlich dann, wenn sie Menschen gefährden oder wiederholt geschützte Nutztiere reißen. Dazu Förderungen für Herdenschutzmaßnahmen und Entschädigungen für Risse. Aber auch die EU ist gefordert: Wölfe sind längst nicht mehr vom Aussterben bedroht, daher muss der Schutzstatus geändert werden.

Die Forderung nach günstigerem Strom für die Bauern und Bäuerinnen des Landes wurde erfüllt. Gibt es zusätzlich finanzielle Unterstützung vonseiten des Landes für die Landwirtinnen und Landwirte?

Pernkopf: Wir waren maßgeblich an den Paketen des Bundes beteiligt und haben Druck gemacht, dass hier Hilfe kommt,z. B. beim Agrardiesel. Dazu haben wir auch ein eigenes Agrarpaket zur Stärkung der Direktvermarktung und zur Unterstützung bei der Digitalisierung aufgelegt. Besonders wichtig ist mir, dass wir auf der anderen Seite aber auch endlich Schluss machen mit ständig neuen Steuerfantasien. Und gleichzeitig wollen manche auch nur mehr 32 Stunden arbeiten, doch das kann und wird sich nicht ausgehen.

Von manchen Seiten wird jaeine Erbschafts- und Eigentumssteuer gefordert. Wie stehen Sie dazu?

Pernkopf: Für unzählige Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher und besonders die Bauern würde das Haus und Hof treffen. Dem erteile ich eine klare Absage, denn Grund und Boden sowie Traktoren und Maschinen sind ja keine Luxusgüter, sondern notwendig zum Arbeiten. Wir lassen uns nicht den Acker unterm Traktor wegbesteuern!

Sie sprechen sich für den Pflanzenschutz aus? Wie sieht das im Detail aus?

Pernkopf: Alles, was wir nicht im Inland produzieren können, wird aus dem Ausland importiert. Und dort gibt es keine so strengen Kontrollen und Regeln wie bei uns. Gleichzeitig sehen wir ja, wie gefährdet die Versorgung mit Lebensmitteln generell geworden ist. Bei vielen Kulturen kämpfen wir mit Schädlingen, zum Beispiel bei den Rüben und bei den Erdäpfeln. Es ist daher nur logisch, dass unsere Bäuerinnen und Bauern die passenden Werkzeuge brauchen, um die Versorgungssicherheit gewährleisten zu können.

Die letzten Monate haben gezeigt, wie abhängig wir von ausländischer Energie sind. Gleichzeitig spüren wir den Klimawandel. Was ist Ihre Antwort darauf?

Pernkopf: Die Antwort liegt im Ausbau der Energieunabhängigkeit. Da sind wir schon sehr weit, schon hundert Prozent des Strombedarfs in Niederösterreich werden mittels Erneuerbarer Energie erzeugt. Niederösterreich ist mittlerweile das Land mit der größten CO2-Einsparung und dem meisten Ökostrom. Den Weg gehen wir weiter, heuer wird sogar ein Rekordjahr für die Energiewende. Wir verdreifachen derzeit die Erneuerbare Stromproduktion in Niederösterreich. Das ist ein Plus von 10.000 GWh und entspricht dem gesamten Stromverbrauch der Steiermark. Photovoltaik aufs Dach, Biomasse in den Heizkessel und auch die Stromnetze müssen ausgebaut werden! Gleichzeitig schauen wir auch, dass nicht unnötiger Boden versiegelt wird, deswegen überdachen wir möglichst viele Parkplätze mit Photovoltaik.