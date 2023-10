Ehrenzeichen-Verleihung: Mikl-Leitner lobt SPÖ und Grünen-Chefin

Es waren sehr versöhnliche Worte, die Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei der Festansprache im Rahmen der Ehrungsfeier für 16 ehemalige und aktive Landtagsabgeordnete fand. Im vollen Landtagssitzungssaal, wo sonst heftig debattiert, diskutiert und auch gestritten wird, lobte die Landeshauptfrau die Verdienste der zu Ehrenden. „Ich seid bei vielen Schritten und Entwicklungen des Landes dabei gewesen. Sei es, bei der Übernahme der Gemeinde-Spitäler, den Ausbau der Wissenschaftsachse des Landes, oder bei der Entwicklung des Kulturlandes mit den Leuchtturmprojekten wie Grafenegg.“ Mikl-Leitner dankte für das „Herzblut“ und die „Kompetenz“ der Geehrten, drückte dann aber auch ihre Sorgen aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Ukraine und in Israel aus und ortet eine aggressive Stimmung, Gehässigkeiten und persönliche Angriffe gegenüber Politikerinnen und Politiker, die auch vor deren Familien nicht Halt machen würden und demokratiepolitisch gefährlich seien.

Mikl-Leitner zu SPÖ-Hundsmüller: „Du warst ein guter Klubobmann“

Mikl-Leitner setzte dagegen selbst ein wichtiges Zeichen und lobte drei zu Ehrende mit sehr persönlichen Worten. Besonders bemerkenswert waren die Worte an die aktuelle NÖ-Grünen-Chefin Helga Krismer, die zwar krankheitshalber verhindert war, die aber sonst in der Regel eher durch Kritik an Mikl-Leitner auffällt. „Uns verbinden viele Diskussionen, viele Erlebnisse, die Affinität zu Klima- und Umwelt und das Bestreben nach besten Lösungen. Auch, wenn wir dabei unterschiedliche Zugänge haben“, so die Landeshauptfrau. Neben ihrer ÖVP-Parteikollegin Michaela Hinterholzer, der sie für ihre wirtschaftliche und soziale Kompetenz dankte, waren vor allem die Worte an den ehemaligen SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller sehr ergreifend. „Du warst ein guter Klubobmann und ein Politiker mit Handschlagqualität“, sagte Mikl-Leitner.

Das „Silberne Komturkreuz mit dem Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich" erhielt Reinhard Hundsmüller, Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag a.D., ehem. Klubobmann des Klubs der Sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten Niederösterreichs, Bundesgeschäfts-führer des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs Das „Silberne Komturkreuz mit dem Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich" erhielt Christa Kranzl, ehem. Landesrätin der Niederösterreichischen Landesregierung, geschäftsf. Gemeinde-rätin der Marktgemeinde Persenbeug-Gottsdorf Das Goldene Komturkreuz erhielt Josef Balber, Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag a.D., Vizepräsident des Niederöster-reichischen Gemeindebundes, Bürgermeister der Marktgemeinde Altenmarkt an der Triesting Das Goldene Komturkreuz erhielt Anton Erber, Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag, Klubobmann-Stellvertreter des Landtagsklubs der Volkspartei Niederösterreich Das Goldene Komturkreuz erhielt Michaela Hinterholzer, Abgeordnete zum Niederösterreichischen Landtag a.D., Präsidentin des Hilfswerk Niederösterreich, Bürgermeisterin der Marktgemeinde Oed-Oehling Das Silberne Komturkreuz erhielt Josef Edlinger, Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag Das Silberne Komturkreuz erhielt Kurt Hackl, Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag, Klubobmann-Stellvertreter des Landtagsklubs der Volkspartei Niederösterreich, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich Das Silberne Komturkreuz erhielt Hermann Hauer, Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag, Vizepräsident des Hilfswerk Niederösterreich für das Industrieviertel Süd Das Silberne Komturkreuz erhielt Christoph Kainz, Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag, Präsident des Niederösterreichischen Zivilschutzverbandes, Bürgermeister der Marktgemeinde Pfaffstätten Das Silberne Komturkreuz erhielt Martin Preineder, Präsident und Mitglied des Bundesrat a.D., ehem. Obmann des Ländlichen Fortbildungsinstitutes Niederösterreich Das Silberne Komturkreuz erhielt Martin Schuster, Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag a.D., ehem. Klubobmann-Stell-vertreter des Landtagsklubs der Volkspartei Niederösterreich, ehem. Bürgermeister der Marktgemeinde Perchtoldsdorf Das große Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhielt Johann Heuras, ehem. Bildungsdirektor der Bildungsdirektion für Niederösterreich, ehem. 2. Präsident des Niederösterreichischen Landtages Das große Silberne Ehrenzeichen erhielt Erich Königsberger, Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag a.D., ehem. Klubobmann-Stell-vertreter des Freitheitlichen Klubs im Niederösterreichischen Landtag, ehem. Vize-präsident des Niederösterreichischen Zivilschutzverbandes Das große Silberne Ehrenzeichen erhielt Doris Schmidl, Abgeordnete zum Niederösterreichischen Landtag, Obfrau des Niederösterreichischen Familienbundes, Gemeinderätin der Gemeinde St. Margarethen an der Sierning Das große Silberne Ehrenzeichen erhielt Manfred Schulz, Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag, Bürgermeister der Gemeinde Gnadendorf Das große Ehrenzeichen erhielt Bernhard Ebner, Landtagsabgeordenter und ehemaliger ÖVP-Landesgeschäftsführer

Hundsmüller selbst wiederum lobte die Worte der Landeshauptfrau („Das war eine Rede, wie ich sie schon lange nicht gehört habe“), sprach sich für ein Mehr an Miteinander aus, dankte der Familie rund um seine fast 93 Jahre alten Mutter, die ebenfalls im Landhaus anwesend war und sprach vor allem aus eigener Erfahrung, als er die aktiven Mandatare aufforderte, auf ihre Gesundheit zu achten.

Ausgezeichnet wurde Hundsmüller mit dem „Silbernen Komturkreuz mit dem Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ ebenso wie Ex-SPÖ-Landesrätin und ehemalige SPÖ-Staatssekretärin Christa Kranzl und Grünen-Chefin Helga Krismer. Mit dem „Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ wurde der ehemalige Bildungsdirektor, 2. Landtagspräsident und Landesrat Johann Heuras ausgezeichnet. Das Großen Ehrenzeichen ging an den ehemaligen ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.