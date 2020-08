Der ehemalige Finanzminister aus der Ära Kreisky, Hannes Androsch, ist mit seinen 82 Jahren nach wie vor umtriebiger Unternehmer. Als Aufsichtsratsvorsitzender der größten außeruniversitären Forschungseinrichtung AIT (Austrian Institute of Technology) steht er bei Zukunftsthemen im regen Austausch mit dem Land Niederösterreich. Nachrichten aus aller Welt verfolgt das SPÖ-Urgestein unter anderem täglich in 14 nationalen und internationalen Tageszeitungen. Die NÖN traf Androsch in seinem Haus in Altaussee zum Interview.

NÖN: Sie haben in der aktuellen Coronakrise die Arbeit der Regierung heftig kritisiert. Was ist Ihrer Meinung nach falsch gelaufen?

Hannes Androsch: Die Krise hat sich dramatisch auf das Schulwesen und die Wirtschaft niedergeschlagen. Die Wirtschaft ist gegenüber dem Vorjahr um 12,2 Prozent geschrumpft. Gäbe es eine Messzahl für Bildung, wäre der Rückschlag noch viel größer. Die Schweizer haben in kurzer Zeit 15 Milliarden an Liquiditätshilfe ausbezahlt. Wir sind vier Monate später bei fünf Milliarden. Wir bräuchten rasch ein Konjunkturprogramm, das Auftragslücken füllt. Wenn ausländische Touristen fehlen, kann man sie nicht ersetzen. Wenn Exporte der Zulieferer an die deutsche Automobilindustrie einbrechen, kann das auch keine Regierung ersetzen. Aber wir brauchen Schulbauten, Straßenbauten oder digitale Infrastruktur in den ländlichen Regionen wie dem Wein- und Waldviertel. Damit könnte man zum Beispiel in der Bauwirtschaft Auftragslücken schließen.

„Die Währungskrise und die beiden Öl-Schocks waren ein Lercherl gegen das, was wir jetzt haben.“

Jetzt wurde das Kurzarbeitsmodell bis März 2021 verlängert. Ist das gut oder gefährlich?

Wichtig ist, dass man Arbeit schafft. Arbeitslosigkeit mildern ist nur die zweitbeste Lösung. Längerfristig geht es um ein Modernisierungsprogramm in den Bereichen Forschung, Innovation, künstliche Intelligenz. So kann man aus der Not eine Tugend machen.

Sind wir aktuell in der größten Wirtschaftskrise der Zweiten Republik?

Ja, mit Abstand. Ich habe als Finanzminister mit drei Krisen zu tun gehabt. Die Währungskrise, der erste Öl-Schock und der zweite Öl-Schock. Aber das war ein Lercherl gegen das, was wir jetzt haben. Die Gefahr ist, dass das nicht so rasch zu beheben sein wird.

Vor Kurzem ist der 30. Todestag von Bruno Kreisky begangen worden. Denken Sie oft an diese Zeit zurück?

Obwohl ich historisch interessiert bin, interessiert mich die Zukunft mehr. Aber es freut mich, dass die Zeit, die jetzt 40 bis 50 Jahre zurückliegt, noch immer so große Aufmerksamkeit findet. Daraus kann man schließen, dass es doch eine besondere war, weil sie das Land bis heute in vielen Bereichen geprägt hat – von der Bildungs- und Wirtschaftsoffensive bis zur Schulfreifahrt.

„Heute sind es nur Inszenierungen mit Ankündigungen, die nicht verwirklicht werden.“

Ist im Blick zurück Groll auch geblieben, nachdem Ihr Verhältnis mit Kreisky letztlich zerrüttet war?

Es war eine tolle Zeit, und es war toll, dabei gewesen zu sein. Dass das dann nicht in Harmonie geendet hat, darunter hat er selbst am meisten gelitten. Laut seinen Ärzten war das seiner sich verschlechternden Gesundheit zuzuschreiben.

Was ist Ihrer Meinung nach der große Unterschied zwischen der Politik heute und damals?

Wir hatten damals Inhalte, die wir auch umsetzten. Heute sind es nur Inszenierungen mit Ankündigungen, die nicht verwirklicht werden. Politik braucht Inszenierungen, aber was ist eine Inszenierung ohne Inhalt? Eine Muppet-Show.

Sie waren mit 32 Finanzminister. Bundeskanzler Kurz ist aktuell 33 Jahre alt. Gibt es etwas, das der junge Androsch und der junge Kurz gemeinsam haben?

Die Jugend.

Nicht mehr?

Ich wurde Minister, hatte mein Doktorat, also ein abgeschlossenes Studium, und war beeideter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, hatte jahrelange Parlamentserfahrung. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Wiewohl Kurz eine Geschicklichkeit hatte, an die Macht zu kommen.

„Es kommt auf die Mischung an. Aber Erfahrung kann man durch nichts ersetzen.“

Wie entscheidend ist das Alter in der Politik?

Es kommt auf die Mischung an. Jetzt haben wir fast nur junge unerfahrene Leute in der Regierung. Man braucht eine Ausbildung, man soll einen Beruf haben und ausgeübt haben, und man braucht auch Erfahrung. Die kann man durch nichts ersetzen.

Eine solche hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Wie sehen Sie als SPÖ-Urgestein die Performance der ÖVP-Politikerin?

Ich fange bei Pröll an. Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu ihm, aber was er aus Niederösterreich gemacht hat, da muss ich ihm großen Respekt zollen. Es war nicht leicht, ihm nachzufolgen, und das hat die Johanna Mikl-Leitner hervorragend gemacht.

Ihr Freund und SPÖ-Landeschef Franz Schnabl ist 2018 in Niederösterreich erfolglos angetreten, um die Absolute der ÖVP zu brechen. Trauen Sie ihm das 2023 zu?

Ich würde es ihm wünschen, aber es wird schwer.

Genauso schwer hat es aktuell die Bundes-SPÖ. Ist die ewige Führungsdebatte nicht kontraproduktiv?

Wenn es ein Vakuum gibt, wird immer etwas in das Vakuum hineinstoßen. Die SPÖ muss aus dem Vakuum herauskommen. Die Leute brauchen eine Perspektive und Orientierung und nicht Einzelvorschläge, die nicht durchdacht sind.

So wie die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung?

Genau. Dass durch Arbeitszeitverkürzung die Produktivität steigt, muss mir erst jemand erklären. Auch die Regierung macht viele Patzer, aber aufgelegte Elfer ohne Tormann müsste man verwerten können.

Glauben Sie, dass das Hans Peter Doskozil besser könnte?

Der hat zumindest im Burgenland, so wie Kaiser in Kärnten, bewiesen, dass es möglich ist.