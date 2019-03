„Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Berufsleben ist heute selbstverständlich“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Doch: „Um eine tatsächliche Gleichstellung zu erreichen, braucht es aber mehr und zwar gezielte Programme, die eine Entwicklung sichtbar machen und zeigen, wo bzw. ob ein Korrekturbedarf notwendig ist. Ziel ist es, für beide Geschlechter chancengleiche Zugänge in allen Bereichen des beruflichen Lebens zu sichern.“

Mehr Leiterinnen

Es braucht Gleichstellungs- und Frauenförderungsprogramme, für mehr Frauen in allen Bereichen und Hierarchie-Ebenen. Wie jene im NÖ Landesdienst. Das aktuelle zeigt einen Anstieg in vielen Bereichen (Stichtag: 1. Jänner 2018). So liegt etwa der Frauenanteil im Leitungsbereich bei 25 Prozent. 2011 war er übrigens, wie es damals hieß, noch bei 18 Prozent, 2007 bei 13 Prozent.

Bei den kaufmännischen Leitern der Landeskliniken hat sich der Anteil seit 2015 fast verdoppelt und liegt jetzt bei 13 Prozent. Und: Im Leitungsbereich der Pflege- und Betreuungszentren sind 50 Prozent erreicht.

Auch gibt es mehr aktive Väter im Landesdienst als früher. In zwei Jahren nahmen immerhin 297 Väter den „Papamonat“ und über 7 Prozent die Väter-Karenz in Anspruch.

„Trotz dieser erfreulichen Entwicklungen ist es noch ein weiter Weg bis zu einer tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen und wir müssen alle Kraft daransetzen, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen haben, auch kontinuierlich fortsetzen können“ so die Landeshauptfrau.