Ab dem morgigen Freitag können Risikogruppen ihre Termine für die Corona-Impfung buchen. 70.000 Termine stehen zur Verfügung. Geimpft werden Menschen, die ein Attest gemäß der Covid-19-Risikogruppenverordnung vorweisen können. Ausgestellt werden die seit dem Frühjahr von Ärzten – bisher etwa als Nachweis für den Arbeitgeber.

In den vergangenen Tagen ist die Nachfrage nach den Attesten aber besonders groß. Einige Mediziner berichten von einem regelrechten Ansturm auf ihre Ordinationen. Viele Menschen wollen jetzt ein solches Attest, um geimpft werden zu können, weiß der Mistelbacher Bezirksärztevertreter Oskar Kienast. "Wir schreiben nur noch Risiko-Atteste", berichtet auch ein Kollege von ihm. Eine Sprecherin der NÖ-Ärztekammer bestätigt das für Mediziner in ganz NÖ. In sehr vielen Fällen erhalten die Patienten dann jedoch ein negatives Attest: „Das Problem ist, dass die dafür zu erfüllenden Kriterien auf fast niemanden zutreffen. 80 Prozent der Patienten, die ein Attest wollen, kommen nicht dafür in Frage“, sagt Kienast.

Wer in die Gruppe fällt, ist in einer Verordnung des Bundesministeriums geregelt. Im Wesentlichen treffen die dort aufgelisteten Kriterien auf Menschen zu, „die schwer krank sind“, erklärt Kienast. Etwa auf Personen, die eine aktive Krebserkrankung haben und deshalb Strahlen- oder Chemo-Therapie bekommen, außerdem auf Menschen mit der Lungen-Erkrankung COPD in einem fortgeschrittenen Stadium.

Notruf NÖ geht von 20.000 Menschen in der Risikogruppe aus

Beim Notruf NÖ rechnet man mit 20.000 Risikopatienten, die sich morgen anmelden könnten. Die Termine, die übrig bleiben, sollen dann nach und nach für weitere Gruppen freigegeben werden. Kienast sieht hier einen Kommunikationsfehler: „Man hätte die Menschen nicht nur auf die Anmeldung hinweisen müssen, sondern auch darauf, wer dafür in Frage kommt“, meint Kienast, „und darauf, dass das eine sehr kleine Gruppe ist.“ So habe der Impfkoordinator die Verantwortung einfach auf den Schultern der Ärzte abgeladen. „Wir haben auch andere Dinge zu tun, als Risiko-Atteste auszufüllen. Damit macht man den Ärzten nur unnötig Stress“, ärgert sich der Mediziner aus Hausbrunn (Bezirk Mistelbach).

Bei der Anmeldung selbst muss man das Attest nicht hochladen. Der Notruf NÖ fordert als Impfkoordinator auf seiner Webseite sogar ausdrücklich alle Menschen auf, keine Dokumente zu übermitteln. Die müssten aus Datenschutzgründen sofort wieder gelöscht werden. „Der Nachweis erfolgt dann direkt in der Impfstelle“, informiert Notruf-NÖ-Sprecher Stefan Spielbichler.

Ärztevertreter: „Impfung hätte über Hausärzte laufen sollen“

Besser gewesen wäre es, wie Kienast meint, wenn man die Impfung nicht über eine zentrale Stelle, sondern über die Hausärzte abgewickelt hätte. „Die Ärzte kennen ihre Patienten, die hätten täglich ein paar ihrer Patienten impfen können.“ So hätte man sich auch ersparen können, dass alte, kranke Personen kilometerweit durch Niederösterreich zu ihrer Impfstelle fahren müssen. Beim Notruf NÖ betont man hingegen, dass das logistisch gar nicht möglich wäre und dafür viel zu wenig Impfstoff zur Verfügung steht. Pro Woche gibt es für Niederösterreich etwa 6.000 Impf-Dosen. Bei 2.000 niedergelassenen Ärzten blieben jedem einzelnen drei Dosen in der Woche.