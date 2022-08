Covid-19 Impfgremium empfiehlt vierte Impfung für alle ab 12 Jahren

D as Nationale Impfgremium (NIG) hat am Mittwoch die Corona-Auffrischungsimpfung für alle Personen ab 12 Jahren empfohlen. In Niederösterreich sei man auf die neue Empfehlung bestens vorbereitet. Die Kapazitäten in den Impfzentren könne jeder Zeit erhöht werden.