Corona-Zahlen steigen wieder: Die Lage in Niederösterreich

Seit Donnerstag leuchtet die Corona-Ampel für Niederösterreich wieder rot. Ausreisende aus Melk, Scheibbs und bald auch Lilienfeld brauchen einen gültigen 3-G-Nachweis:

Coronavirus Sieben-Tage-Inzidenz klettert im Bezirk Lilienfeld auf über 700

Ausreisekontrollen Ab heute wird im Bezirk Scheibbs gestraft

Coronavirus Ausreisekontrollen in Melk und Scheibbs: Noch keine Zurückweisungen

Coronavirus Ausreisekontrollen im Bezirk Melk ab Samstag fix

Auch der Bund reagiert auf die seit Anfang Oktober steigenden Covid-Zahlen mit neuen Einschränkungen, die bei Zuspitzung der Corona-Lage Ungeimpfte treffen werden.

Konkret wird der bislang dreiteilige Corona-Stufenplan, der sich nach der Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten orientiert, mit einer vierten und fünften Stufe erweitert.

Sobald 500 Intensiv-Betten mit Corona-Patienten belegt sind, dürfen viele Bereiche wie die Gastronomie nur mehr geimpft oder genesen (2-G-Regel) betreten werden (Stufe 4). Ab 600 belegten Betten kommt es dann zu Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte, die dann analog zum ersten Lockdown die eigenen vier Wände nur mehr zur Grundversorgung oder für die Arbeit verlassen dürfen (Stufe 5). Corona-Tests sollen bis auf Weiteres gratis bleiben.

Orientierungshilfe für Auffrischungsimpfung

In Niederösterreich sind 75 Prozent der über 12-Jährigen vollimmunisiert. Das sind 65 Prozent der Bevölkerung. Nun hat Notruf NÖ mit dem „Impfabstandsrechner“ online auf www.impfung.at eine Orientierungshilfe für Vollgeimpfte geschaffen: Sie können damit auf Basis der Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums den idealen Zeitraum für den dritten Stich errechnen, wir hatten aktuell berichtet:

Corona-Impfung Online-Rechner für dritten Stich

Geimpft wird aktuell in Niederösterreich in mehr als 400 niedergelassenen Ordinationen und in den sechs Impfbussen.

In den NÖ-Kliniken wurden zu Redaktionsschluss 162 Covid-Erkrankte auf Normalstationen mit einem Durchschnittsalter von 70 Jahren behandelt. Das Alter der aktuell 45 Covid-Intensivpatienten liegt mit 62 Jahren etwas niedriger. Wie viele davon geimpft oder ungeimpft sind, werde aus Datenschutz-Gründen nicht zentral erfasst, heißt es aus der Landesgesundheitsagentur.

14 Prozent der Intensivbetten sind jedenfalls mit Covid-Patienten belegt, 56 Prozent mit Nicht-Covid, und 102 freie Betten gibt es derzeit. Operationen werden in NÖ noch nicht verschoben.