„Gemeinden sind wichtige Arbeitgeber und Auftraggeber, sie sind Drehscheibe der lokalen Wirtschaft und des sozialen Lebens in der Gemeinschaft“, betont SPÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl, der auch Schirmherr der von Andreas Kollross ins Leben gerufenen Parlamentarischen Bürgerinitiative „Rettung der Gemeindeleistungen“ ist.

Gemeinden sind unter anderem zuständig für die Finanzierung des Rettungswesens, der Kinderbetreuung und der Feuerwehr, für den Erhalt von Volksschulen, und auch Altenpflege und Jugendbetreuung sowie Freizeiteinrichtungen fallen in ihren Bereich.

Gemeinden und Städte finanzieren sich großteils aus der Kommunalsteuer und den Ertragsanteilen des Gesamtsteueraufkommens. Durch die Covid-19-Krise sind in Niederösterreich über 80.000 Menschen ohne Beschäftigung und über 217.000 in Kurzarbeit. Dadurch verringern sich auch die Steuereinnahmen. „Es ist notwendig, die entsprechenden Ausfälle abzugelten“, fordert Schnabl. Dazu soll – so einer der Anträge bei der Landtagsitzung - der Bund ein Paket für Gemeinden schnüren.

Ausgleich für Notlagen

Darüber hinaus fordert die SPÖ in einem weiteren Antrag, dass in besonderen Notlagen, die durch äußere Faktoren (wie z. B. Pandemien) entstanden sind, Bedarfszuweisungen – die üblicherweise beim Finanzkraftausgleich erst nach ein, zwei Jahren ausbezahlt werden - auch akut zum Ausgleich von Härten gewährt werden sollen. „Die Gemeinden müssen jetzt handlungsfähig werden“, unterstreicht Christian Samwald, Klubobmann-Stellvertreter.

Gefordert wird zudem die Möglichkeit einer Vier-Tage-Woche im NÖ Landes- und Gemeindedienst.

Die ersten Maßnahmen der Bundesregierung hält Samwald für richtig. Jetzt sei aber Zeit, um mit offenen Karten zu spielen. Er kritisiert das Vorgehen von Antonella Mei-Pochtler. Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte könnten, so Schnabl, nicht mehr ohne darüber zu diskutieren und ohne Transparenz hingenommen werden.

Polytechnischen Schulen sind auch Abschlussklassen

Für richtig hält Bildungssprecherin Elvira Schmidt auch die etappenweise Öffnung im Schulsystem. Allerdings kritisiert sie, dass während Maturanten und Schüler von Abschlussklassen bereits ab Anfang Mai und Schüler von Volksschulen, Unterstufen, Sonderschulen und Deutschförderklassen ab Mitte Mai in die Schule dürfen, Schüler der Polytechnischen Schulen erst ab 3. Juni zum Unterricht dürften. Und das obwohl es sich bei ihnen auch um Abschlussklassen handle.

Ein Beginn mit Mitte Mai würde ihnen die Chance geben, die Semesternoten zu verbessern, was wichtig wäre, um eine Lehrstelle zu finden – besonders in einer wirtschaftlichen Krisenzeit nach Corona.