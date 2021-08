Auch das kommende Schuljahr wird nicht ohne Corona-Maßnahmen beginnen. Unter diesen Aussichten haben in den vergangenen Wochen bereits viele Eltern ihre Kinder von der Schule abgemeldet. Eine besorgniserregende Entwicklung sieht darin der Landeshauptfrau-Stv. Franz Schnabl (SPÖ) und kritisiert ein zu spätes und zögerliches Handeln seitens der Bundesregierung.

„Die SPÖ NÖ hat schon vor Monaten davor gewarnt, dass die Corona-Krise die riesige Gefahr in sich birgt, Kindern und Jugendlichen die Zukunftschancen zu rauben, wenn die Bildungs-Verantwortlichen untätig zusehen,“ sagt Schnabl. Dem solle das Nachhilfe-Projekt „Nachzipf? Ich schaff das!“ entgegenwirken.

Jährlich zwischen 200 bis 300 Teilnehmer

Das kostenlose Nachhilfe-Programm findet in diesen Sommerferien nun zum dritten Mal in Folge statt. Pro Jahr werden zwischen 200 und 300 Schüler gezählt, die das Angebot in Anspruch nehmen. Die Zahlen steigen kontinuierlich. Unterrichtet wird Deutsch, Mathematik und Englisch von 21 verschiedenen Pädagogen. Die 23 angebotenen Kurse finden an neun Standorten statt. Anmelden dürfen sich Schülerinnen und Schüler zwischen sieben und 14 Jahren, die in den Hauptfächern ein Nicht Genügend oder ein Genügend hatten.

„Fünf von sechs derer, die nach dem Nachhilfe-Programm eine Nachprüfung zu absolvieren hatten, haben diese in den vergangenen Jahren auch bestanden“, sagt Bildungssprecherin Elvira Schmidt (SPÖ) und ergänzt: „Jene gingen mit einem Startvorteil in das neue Schuljahr und haben diese Leistung auch über das gesamte Jahr lang halten können.“

Eltern sind mit der Betreuung belastet

Mit organisatorischen und finanziellen Problemen bei der Betreuung und Aufsicht ihrer Kinder hatten Eltern bereits vor der Krise zu kämpfen. Doch durch die Pandemie zieht sich dieses Problem nicht nur über die Ferien, sondern über das ganze Schuljahr. Das ist aus Umfragen und persönlichen Gesprächen hervorgegangen, weiß Rupert Dworak (SPÖ), der NÖ GVV-Präsident (Verband sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in NÖ).

Gemeinden versuchen seit Beginn der Krise in enger Zusammenarbeit mit den Schulen ein Lern- und Betreuungsangebot für Schüler zusammenzustellen, um so die Versäumnisse des Bildungsministeriums auszugleichen. Die zunehmenden Schulabmeldungen seien als Versäumnis des Bundes zu werten und von den Kommunen nicht mehr auszugleichen, übt Dworak Kritik. Und auch die Bildungssprecherin Schmidt meint: „Der Spielball liegt nun bei dem Bundesminister Faßmann (ÖVP)“ und fordert sinnvolle Regeln, welche ein durchgängiges Schuljahr garantieren und kein Kind zurücklassen.