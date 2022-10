In Gerasdorf wird ein neues Gymnasium gebaut

Werbung

Bildungsminister Martin Polaschek kam heute nach St. Pölten, um mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (alle ÖVP) einen Ausbau des Bildungsangebots im Weinviertel zu präsentieren.

Die größte Neuerung betrifft Gerasdorf: Im Schulentwicklungsplan des Bildungsministeriums aus dem Jahr 2020 sind drei neue AHS-Standorte in Niederösterreich vorgesehen, um dem wachsenden Bedarf nachzukommen. Dass in Baden ein neues Gymnasium entsteht, war bereits bekannt. Heute präsentierte das Trio Gerasdorf als zweiten neuen AHS-Standort. Dort soll ein neues Gymnasium mit 32 bis 36 neuen Klassen gebaut werden.

Das Grundstück hat die Gemeinde Gerasdorf dafür kostenlos zur Verfügung gestellt, meinte Polaschek. Insgesamt rechnet man im Bildungsministerium mit Kosten von 35 Millionen Euro. Entschieden habe man sich für die Stadt im Bezirk Korneuburg als neuen Standort, aufgrund ihrer "guten Lage" und "ausgezeichneten Verkehrsanbindungen". Der Standort des angekündigten dritten neuen Gymnasiums in Niederösterreich ist weiterhin offen.

An zwei neuen Kollegs sollen Fachkräfte für Region ausgebildet werden

Außerdem kündigte das Trio zwei neue Kollegs im Weinviertel an. In Gänserndorf sollen Interessierte nach ihrem Schulabschluss ab September 2024 über IT lernen können. In Mistelbach soll bis September 2023 ein neues Kolleg für "Digital Business" entstehen. "Damit bilden wir Menschen in den Fähigkeiten aus, die in der Region gebraucht werden", meinte Mikl-Leitner bei der Präsentation.

In Hollabrunn gibt es künftig mehr Raum zum Sporteln. Zusätzlich zum gerade entstehenden Bildungscampus wird auch eine neue Ballsporthalle gebaut, kündigte Mikl-Leitner an. Der Architekten-Wettbewerb dafür soll im Jänner 2023 starten.

"220 Millionen für Bildungsangebot im Weinviertel"

Insgesamt werden damit laut Polaschek in den nächsten Jahren rund 220 Millionen Euro in das Bildungsangebot im Weinviertel investiert. "Wir wollen die optimalen Rahmenbedingungen für eine wohnortnahe Bildung sowie Aus- und Weiterbildung schaffen", meinte die Landeshauptfrau.