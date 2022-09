In Grafenegg Energie- und Umwelt-Gemeindetag 2022

D as Thema „Energie.Sicherheit.Niederösterreich“ stand am Freitag im Zentrum des Gemeindetages 2022 der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ in Grafenegg, an dem über 1.000 Gemeindevertreter teilnahmen.