„Verlass di drauf“ – unter diesem Titel hat die Landwirtschaftskammer NÖ im Festsaal der IMC FH Krems ihre neue Imagekampagne präsentiert. Damit sollen, so Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager, „die Bäuerinnen und Bauern wieder stärker in den Mittelpunt gestellt“ werden. Denn es seien bewegte Zeiten, in denen wir uns befinden – Schmuckenschlager verwies in seiner Rede auf Trump, den Brexit und die Sanktionen gegen Russland.

Für die kommenden fünf Jahren – die Vertretung der Bäuerinnen und Bauern in der Landwirtschaftskammer NÖ wird im kommenden Jahr gewählt – hat die Interessensvertretung auch ihre inhaltlichen Schwerpunkte präsentiert.

Man wolle sich in erster Linie „nicht auseinanderdividieren lassen“, so Schmuckenschlager, und stärker in Richtung Handel, Konsumenten und Medien kommunizieren, was die Landwirtschaft in NÖ leiste. Inhaltlich forderte Schmuckenschlager, dass wieder ein eigenes Landwirtschaftsministerium auf Bundesebene eingerichtet wird. Außerdem würde die Arbeit der Landwirtschaftskammer NÖ in den kommenden Jahren Themen wie eine gemeinsame Agrarpolitik der EU, eine klare Regelung von Herkunftsbezeichnungen, die Weiterentwicklung des Tierwohls, Maßnahmen zur Klimaanpassung etc. beinhalten.

Vier "Vifzacks" vergeben

Außerdem wurde der „Vifzack“ vergeben, eine Projektinitiative, die die Landwirtschaftskammer NÖ heuer zum ersten Mal ins Leben gerufen hat. Das Ziel der Initiative war, engagierte Bäuerinnen und Bauern vor den Vorhang zu holen. 65 innovative landwirtschaftliche Projekte wurden eingereicht.

Den Publikumspreis hat der Schulbauernhof Haslau der Familie Theuretzbacher aus Lunz/See erhalten. Von 28.500 abgegebenen Stimmen hat das Projekt 6.000 Stimmen erhalten. Platz drei unter den Vifzacks ging an die Familien Gruber und Rosinger aus St. Corona am Wechsel mit dem Projekt „Es geht auch ohne Lift bergauf“. Platz zwei sicherte sich der die Produktion von Lebensmittelhummus der Familie Thaller aus Zwettl. Und Platz eins beim Vifzack 2019 erging an das Projekt Ernte- und Keimanlage für Weizengras von Stefan Artner aus Baden.