In Mauer und Horn entstehen FH-Standorte für Gesundheitsberufe

In Kooperation mit der FH St. Pölten und IMC Krems werden vom Land NÖ dezentral am Bildungscampus Mauer und in Horn ab Herbst bzw. Frühjahr 2024 Pflege-Studienplätze angeboten. Im Vollausbau mit Mistelbach sollen es künftig 450 Studienplätze sein. Der Pilot einer Höheren Sozial- und Pflegeschule in Gaming wird schrittweise landesweit ausgerollt. Ziel sei die Dezentralisierung der Pflegeausbildung zur Attraktivierung und Stärkung der regionalen Versorgung.

In Niederösterreich werden nach Berechnungen auf Basis des Altersalmanachs bis zum Jahr 2030 geschätzte 9.500 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. Um diesen massiven Personalbedarf stemmen zu können und den Personalmangel zu lindern, hat das Land NÖ bereits im Vorjahr die Ausbildungsplätze an den Krankenpflegeschulen um 400 auf 2.100 aufgestockt, zahlt jährlich 10 Millionen Euro an Pflegeausbildungsprämien an Pflege-Schüler und FH-Studierende, übernimmt Studiengebühren und steckt 300 Millionen Euro in den Ausbau und Modernisierung der Pflege- und Betreuungszentren.

Nun will das Land NÖ die Pflegeausbildung regionaler, wohnortnäher und dezentraler gestalten. “Gerade wenn Menschen in Nähe ihres Wohnorts die Ausbildung machen, haben wir die Chance, dass sie in der Region bleiben und so auch als Pflegekräfte vor Ort zur Verfügung stehen”, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Im Bereich der akademischen Pflegeausbildung an den Fachhochschulen fungieren die IMC FH Krems sowie die FH St. Pölten als Kooperationspartner des Landes NÖ. Der dezentrale Lehrgang in Mistelbach, der im Vorjahr mit 20 Studierenden startete, sei ein “Meilenstein im Waldviertel”, sagte Mikl-Leitner. Im Vollausbau soll es 150 Studienplätze an dem Standort geben.

Pflegestudium in Mauer und Horn bald möglich

Neu dazu kommen zwei dislozierte FH-Standorte für Gesundheitsberufe am Bildungscampus Mauer ab Herbst 2023 und in Horn im Frühjahr 2024. „In Horn werden wir mit 30 Studienplätzen beginnen, in Mauer mit 24.“ Im Vollausbau soll es dann in Mistelbach, Horn und Mauer insgesamt 450 Studienplätze geben, so die Landeshauptfrau. Gesamtkosten: Fünf Millionen Euro im Jahr. Das sei gut investiertes Geld.

Der Geschäftsführer der FH St. Pölten, Hannes Raffaseder, freute sich, „dass wir diesen neuen Weg mitgehen können“. Um die Herausforderungen in der Pflege bewältigen zu können, brauche es „möglichst viele motivierte Talente“, die sich für ein Studium der Gesundheits- und Krankenpflege entscheiden: „Wir müssen zu den Leuten in die Regionen gehen, und genau das passiert mit den regionalen Standorten in Mauer, Mistelbach und Horn.“ Es brauche eine „Top-Ausbildung“, und mit dieser müsse man „so nah wie möglich an den Menschen dran sein”.

Im Zuge der Regionalisierung der Pflegeausbildung wird auch der Pilotversuch einer Höheren Sozial- und Pflegeschule in Gaming in den Regelbetrieb übergehen und schrittweise in allen sechs NÖ-Bildungsregionen ausgeweitet werden. Als ersten Standort kündigte Mikl-Leitner gemeinsam mit Pflege-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister einen Ausbau in Zwettl ab dem Schuljahr 2024 an.

“Durchgängigkeit” im Fokus der Pflegeausbildung

Um den Bedarf an 9.500 Pflegekräften bis 2030 zu schaffen, müsse man „an vielen Rädern drehen“, ist Teschl-Hofmeister überzeugt. Hier sei in Niederösterreich aber schon viel erfolgt. Die Landesrätin nannte etwa die sechs Mittelschulen mit Soziales- und Pflege-Schwerpunkt, die elf Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, den zweiten Bildungsweg für Um- und Wiedereinsteiger, die NÖ-Pflegekoordinierungsstelle der MAG oder die im Pflegepaket vorgesehen Pflegelehre, bei der NÖ sich als Pilotregion aufwarten will. “Es geht uns um die Durchgängigkeit der Ausbildung, dass man aus allen Vorbildungen und in allen Regionen einsteigen kann, dass der Beruf auch attraktiv ist und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegeben ist”, fasst Teschl-Hofmeister die Stoßrichtung zusammen.

Pilotprojekte zur Entlastung und Unterstützung von Pflegekräften

Die Pflegeausbildungsprämie in Höhe von 600 Euro pro Monat haben 81 Prozent aller anspruchsberechtigten Pflege-Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden, rund 2.000 Personen abgeholt, informiert Teschl-Hofmeister. Aus “Pflegedialogen” mit Pflegerinnen und Betreuern habe sich als großes Anliegen etwa die Entlastung in den Nachtdiensten sowie die Dienstplanstabilität herauskristallisiert. Hier werde es als “erste Maßnahmen” ab Mitte 2023 an vorerst 16 Standorten eine zusätzliche diplomierte Pflegefachkraft im Nachtdienst zur Unterstützung geben. Für die Dienstplanstabilität starte man Pilotprojekte wie etwa „Pooling Teams“ oder „Standby-Dienste“: „Wir sind den Pflegerinnen und Pflegern in diesem Land sehr dankbar und wollen sie so gut es geht entlasten.“