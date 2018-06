Nach der aktuellen Prognose des Bildungsministeriums ist im neuen Schuljahr 2018/19 mit 140 Deutschförderklassen in Niederösterreich zu rechnen. Diese werden in Pflichtschulen für Schüler mit Sprachschwierigkeiten eingerichtet. Zuletzt war mit 131 solchen Klassen in Volksschulen, Neuen Mittelschulen und Polytechnischen Schulen in Niederösterreich gerechnet worden.

Allerdings laufen in Niederösterreich nach den Daten des Schulministeriums, die der NÖN vorliegen, die Erhebungen noch. Es könnten noch Klassen dazukommen. Österreichweit werden gut 1300 Deutschförderklassen erwartet.

Zugleich gibt es im Konflikt um die Förderklassen für Kinder mit Deutschproblemen eine wesentliche Entspannung. Denn das Bildungsressort mit Minister Heinz Fassmann hat sich mit Wien, wo die Kritik am größten war, inzwischen geeinigt. In Wien sind mehr als 300 Deutschförderklassen geplant.

Einigung nach Ausnahmelösungen für Wien

Wien hatte gedroht, dass die Mehrkosten vom Bund im Wege des Finanzausgleichs getragen werden müssten. Das Bildungsministerium gestand dann in Verhandlungen Ausnahmen zu.

Schüler müssen nicht in Extraklassen, wenn es organisatorische Gründe - etwa Raumnot - gibt. Das muss aber in Abstimmung mit dem Ministerium erfolgen. Im Gegenzug hat Wien seine Drohung mit Auslösung des Zahlungsmechanismus beim Finanzausgleich zurückgezogen.