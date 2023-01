Indra Collini: „Heute feiern wir!“

Werbung

6,7 Prozent, 3 Mandate – „Wir können alle stolz auf uns sein!“, resümierte NEOS-Landessprecherin Indra Collini nach dem vorläufigen Endergebnis am Wahlabend. Auch wenn sich das angestrebte vierte Mandat, und damit auch der Klubstatus, damit nicht ausging, aber: „Vielleicht kommt noch was dazu!“

Mit dem Ergebnis war man schon nach der ersten Hochrechnung "sehr zufrieden", denn: "Wir wachsen weiter!", so Collini im NÖN-Interview in der NÖN-Lounge in St. Pöltens Landhaus. Auch im Wahlkampf hätten Niederösterreichs NEOS "nicht über Posten und Machtverhältnisse gesprochen", sondern über "Themen". Und am Wahltag, so Collini in Richtung der Großparteien, hätten die Menschen "die Machtpolitik der ÖVP abgewählt".

"Heute", am Wahlabend, gingen die NEOS aber erst mal feiern, "morgen", am Tag nach der Wahl, werde ausgeschlafen. Und "übermorgen krempeln wir die Ärmel hoch. Denn: Jetzt geht's weiter!"