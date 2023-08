Corona-Welle im Herbst: „Das Virus gibt es nach wie vor“

Mit dem "SARI-Dashboard" wurde zwar ein weiterentwickeltes Frühwarnsystem aufgestellt, wie viele Menschen insgesamt in Österreich an Covid erkrankt sind, wird aber nicht mehr erfasst. Seit Wochen beobachten Experten einen Anstieg der Corona-Viruslast im Abwasser in Österreich. Die Zahlen erinnern an Werte wie sie bereits im April oder Mai getestet wurden. Laut Herbert Frank, Vorsitzender des Landessanitätsrates, sei das ein Vorwarnsystem, da das Virus im Urin bereits vor einem Ausbruch der Erkrankung nachgewiesen werden kann.

Einen Grund, Maßnahmen in den niederösterreichischen Krankenhäusern zu setzen, sieht man vonseiten des Landes NÖ derzeit nicht. Aktuell werden Patientinnen und Patienten nur dann getestet, wenn der Verdacht auf eine Infektion besteht. Im Landesklinikum Klosterneuburg gebe es beispielsweise punktuell Patienten, die Symptome haben und positiv getestet werden, ansonsten spüre man jedoch keine Auswirkungen in den Spitälern, so Frank. Er rät trotzdem zur Vorsicht: „Dass Vorwarnsystem muss ernst genommen werden, denn viele haben die Pandemie vergessen. Das Virus gibt es aber nach wie vor“, so Frank.

Bevölkerung gut geschützt, Risikogruppen sollten an Auffrischungsimpfung denken

Epidemiologe Gerhard Gartlehner sieht in der aktuellen Lage grundsätzlich keinen Grund zur Sorge, die Bevölkerung habe mittlerweile sehr viel Immunität aufgebaut: „Die meisten sind geimpft und oder haben die Corona-Infektion ein oder mehrmals durchgemacht“, sagt er. Als Bevölkerung seien wir vor dem Corona-Virus sehr gut geschützt, auch weil die derzeitigen Covid-Varianten, wie beispielsweise EG.5, immer noch Untervarianten von Omikron seien, sagt Gartlehner.

Die Corona-Welle im Herbst werde laut Gartlehner ähnlich aussehen, wie es bei anderen Infektionserkrankungen wie der Grippe der Fall ist. Der persönliche Schutz vor einer Covid-Erkrankung wird zur jährlichen Routine werden. Bevölkerungsgruppen, die mehr aufpassen müssen, auch bei der Grippe, rät er persönliche Maßnahmen zu treffen wie eine Maske tragen, Abstandhalten und Händewaschen. Das empfiehlt auch der Vorsitzende des Landessanitätsrates. „Nicht alle haben ihre Impfung aufgefrischt“, erinnert er.

Impfung wird an neue Varianten angepasst

Eine neue Auffrischungsimpfung, die auch an die neuen Covid-Varianten angepasst ist, sei laut Gartlehner noch nicht zugelassen, es werde sie aber sicher geben. „Risikopersonen sollten sich auf jeden Fall auffrischen lassen, außer sie hatten gerade eine Erkrankung“, rät er und fasst zusammen: „Solange Omikron bleibt, sind wir ganz gut dran.“