89 Masern-Fälle zählt Österreich heuer bereits. Darunter mittlerweile auch Fälle in NÖ. Erkrankt sind vergangene Woche etwa zwei kleine Kinder im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen. Sie und ihre Familien kamen in Quarantäne.

Wie es eine Woche danach aussieht? „Es gibt keine neuen Masernfälle“, so Badens Vize-Bezirkshauptmann Martin Hallbauer. Fast alle Bewohner sowie Mitarbeiter, die noch nicht geimpft waren, seien geimpft worden. Und die Transfers von Asylwerbern in die und aus der Betreuungsstelle seien nach wie vor eingestellt, so Hallbauer. Immerhin kann es zwei Wochen dauern, bis sich nach der Ansteckung erste Symptome zeigen. Wie der Masernausschlag, Fieber, Schnupfen, Husten und Bindehautentzündung.

Immer wieder wird eine Impfpflicht, wie es sie in anderen Ländern gibt, diskutiert. Zuletzt insbesondere in Bezug auf Gesundheitsberufe und Pädagogen.

Unter anderem deswegen, weil Masern eine schwerwiegende Krankheit ist, die Komplikationen, aber auch eine tödliche Folgeerkrankung nach sich ziehen kann. Und: Weil Masern hochansteckend sind. Weshalb man bei Verdacht unbedingt vor der Fahrt zum Arzt oder ins Spital anrufen sollte. Übertragen werden kann das Virus über Händeschütteln, Husten usw., in der Luft und an Oberflächen kann es zwei Stunden lang überleben.

Wenn die zweite Impfung fehlt

Vor Masern geschützt sind Menschen, die Masern bereits hatten. Darüber hinaus bietet die Impfung gegen Masern-Mumps-Röteln Schutz – sofern zwei Impfungen erfolgen. Das Problem: Oft fehlt die zweite Impfung. Bei den Zwei- bis Fünfjährigen hatten sie nur 81 Prozent, bei den 15- bis 30-Jährigen nur knapp 70 Prozent, wie die Evaluierung der Masern-Durchimpfungsraten 2017 zeigte. Was die über 15-Jährigen betrifft, war das 2018 auch die Gruppe mit den meisten Masernfällen in Österreich.

Erwachsene, die sich nicht sicher sind, können überprüfen lassen, ob sie geschützt sind. Fehlende Impfungen können in jedem Alter nachgeholt werden. Derzeit sind Masern-Impfungen für alle kostenfrei. Desto mehr Menschen geimpft sind, umso weniger sind auch jene, die nicht geimpft werden können (wie Säuglinge), gefährdet.

Zu den Masernfällen in NÖ gab FPÖ-NÖ-Klubobmann Martin Huber einen sehr fragwürdigen Kommentar ab: „Nach Krätze und TBC erleben wir somit die nächste ungeahnte Gefahr, die der Flüchtlingsstrom mit sich gebracht hat.“ Masernfälle gab es in NÖ in den Jahren davor allerdings genauso. Manchmal mehr, manchmal weniger.

„Da kann man keinen Trend ablesen“, so Landessanitätsdirektorin Irmgard Lechner. Zwar waren es 2015 mehr, keiner der Fälle aber wurde im Bezirk Baden (Traiskirchen) verzeichnet. Masernfälle gebe es Karl Zwiauer, dem Initiator des NÖ Impftages und Primar der Kinderabteilung am Uniklinikum St. Pölten, zufolge zudem fast überall in Österreich, nicht nur dort, wo besonders viele Flüchtlinge sind. Auch seien Flüchtlinge eher nicht impfkritisch im Vergleich zu so manchen Mittelgradig-Gebildeten.