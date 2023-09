Corona, Grippe und Co.: Was uns in den nächsten Monaten bevorsteht

Husten, Halsweh und Fieber: Mit dem Herbst kommt die Zeit der Infektionskrankheiten. Die Zahl der Covid-Ansteckungen steigt bereits seit einigen Wochen. Bei Grippe und RSV steht eine Infektionswelle erst bevor.

Erfasst werden die Corona-Zahlen seit dem Ende der Meldepflicht der Krankheit im Juli 2023 nicht mehr. Der Anstieg zeigt sich im Abwassermonitoring. So schlimm, dass in den Kliniken wieder Corona-Stationen eingerichtet oder eine Maskenpflicht für Mitarbeitende wie Patientinnen und Patienten eingeführt werden müssten, ist er laut der Landesgesundheitsagentur aber nicht. Corona sei eine Erkrankung neben vielen anderen, heißt es auf Nachfrage. Nach dreieinhalb Jahren haben die Ärztinnen und Ärzte zudem genügend Erfahrung damit. Auch Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) betonte kürzlich in einer Pressekonferenz, dass er mit keiner Überlastung der Krankenhäuser rechne. Bemerkbar mache sich das Infektionsgeschehen jedoch in der steigenden Anzahl an Krankenständen beim Klinikpersonal.

Noch mehr Arbeitsausfälle werden ab Dezember oder Jänner erwartet. Da beginnt für gewöhnlich die Grippewelle. Wie schwer sie heuer ausfallen wird, ist laut Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien schwer abschätzbar. Normalerweise helfen sich Virologinnen und Virologen bei der Prognose mit einem Blick auf die Südhalbkugel. In deren Winter zeigte sich jedoch ein inhomogenes Bild: Während die Influenza-Welle in Australien moderat ausgefallen ist, verlief sie in Südamerika heftig.

Die Virologin rät daher speziell Älteren und Risikopersonen, sich impfen zu lassen. Zu zahlen ist für die Grippeimpfung, die ab Ende Oktober empfohlen wird, heuer nur noch ein Selbstbehalt von 7 Euro, für Rezeptgebührenbefreite und unter 18-Jährige ist die Spritze gegen Influenza gratis.

Impfen lassen kann man sich gegen die Grippe bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Niederösterreich. Dort ist auch der an die neue Variante angepasste Corona-Impfstoff (Omicron XBB 1.5) bereits angekommen. Er wird weiterhin gratis verabreicht. Für den Fall, dass der eigene Hausarzt oder die Hausärztin die Impfung mit dem adaptierten Impfstoff nicht anbietet, hat die Ärztekammer eine Liste mit Ordinationen, in denen „Fremdpatienten“ geimpft werden. Testen lassen kann man sich auf Corona ebenfalls nur noch bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Sie können bei Bedarf auch ein Rezept für antivirale Medikamente gegen Corona ausstellen, die ebenfalls weiterhin kostenlos verfügbar sind.

Erstmals zugelassen wurden heuer außerdem Impfstoffe gegen RSV. Die einmalige Impfung wird ebenfalls Personen ab 60 Jahren besonders empfohlen, sagt Rauch. Sie ist allerdings noch privat zu bezahlen und kostet bis zu 300 Euro.

Eine Rückkehr anderer Maßnahmen wie der Maskenpflicht hält man in Niederösterreich zurzeit für nicht notwendig. „Ein großer Teil der Bevölkerung ist mittlerweile mit Covid-19 in Kontakt gekommen. Daher ist die Situation anders als in den Vorjahren zu beurteilen“, heißt es auf Nachfrage aus der Landessanitätsdirektion.

Überblick über das Infektionsgeschehen: https://www.sari-dashboard.at/