Die Grippe-Impfung gibt es heuer günstiger

Rinnende Nase, Halskratzen, Kopfschmerzen: Die Grippesaison steht wieder bevor. In der Regel geht die „echte“ Grippe ab Dezember oder Jänner durch das Land. Die Impfung gegen Influenza wird daher schon bald empfohlen. Sie kommt heuer günstiger als in den Jahren zuvor.

Die Frage, wie die Influenza-Saison ausfallen wird, ist für Virologinnen und Virologen heuer besonders schwer zu beantworten. Normalerweise gibt der Blick auf die Südhalbkugel einen guten Ausblick. „In deren Winter zeigte sich heuer aber ein sehr inhomogenes Bild“, sagt Virologin Monika Redlberger-Fritz von der Medizinischen Universität Wien. Während die Grippewelle in Südamerika stark ausgefallen sei, sei sie in Australien moderat gewesen.

„Es macht aber in jedem Fall Sinn, sich impfen zu lassen - speziell als Risikoperson“, meint Redlberger-Fritz. Als idealen Zeitpunkt erachtet sie dafür Ende Oktober bis Anfang November, da die Immunisierung etwa vier Monate anhält.

Wer sich impfen lassen möchte, muss heuer weniger tief in die Taschen greifen: Bund, Länder und Sozialversicherung bieten die Impfung heuer ab Oktober österreichweit günstiger an. Impfen lassen kann man sich bei an der Aktion teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten zu einem Selbstbehalt von 7 Euro, informiert die ÖGK. Für Personen unter 18 Jahren sowie Rezeptgebührenbefreite gibt es die Spritze überhaupt völlig gratis. Ein breites Impfangebot soll es auch in Niederösterreich geben. Wie es aussehen wird, will Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) Anfang Oktober präsentieren.

Corona-Welle hat bereits begonnen

Bereits im Gange ist zudem eine Corona-Virus-Welle. Redlberger-Fritz rechnet damit, dass diese noch acht bis zwölf Wochen anhalten und sich so auch mit der Influenza-Welle vermischen könnte. Das dritte große Virusgeschehen im Herbst, das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), startet für gewöhnlich in Kalenderwoche 46 bis 48, also Mitte bis Ende November.