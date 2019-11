Fast jedes Jahr kommt es in den Herbst- und Wintermonaten zu einer Grippe-Welle, bei der sich 5 bis 15 Prozent der Bevölkerung anstecken und viele davon erkranken, verrät der Österreichische Impfplan. Besonders gefährdet für schwere Verläufe sind Säuglinge, Kleinkinder und ältere Menschen ab 65 Jahren.

Jährlich sterben Karl Zwiauer, Leiter der Kinder- und Jugendabteilung am Uniklinikum St. Pölten, zufolge zwischen 500 und 2.500 Menschen direkt oder indirekt an der Influenza in Österreich.

Dennoch lassen sich im europäischen Vergleich nur wenige impfen. Im Winter lag die Durchimpfungsrate – berechnet auf Basis der abgegebenen Impfstoff-Dosen der Impfstoffhersteller – bei 8,3 Prozent.

Empfohlen wird die Impfung für alle ab dem vollendeten sechsten Lebensmonat, insbesondere für Kinder, Ältere, chronisch Kranke, Gesundheitspersonal und Personen mit anderen Risikofaktoren. Obwohl bei Kindern Todesfälle selten sind (15 in den letzten beiden Jahren), gab es etwa in der Saison 2017/18 mehr Todesfälle durch Grippe als durch Meningokokken, Pneumokokken und Haemophilus influenzae 2017 zusammen. Zudem sei eine Influenza bei Kindern in den ersten sechs Lebensjahren ein häufiger Grund für einen Spitalsaufenthalt.

Impfzeit ab Ende Oktober

Wann man sich impfen lassen sollte? „Die beste Zeit für die Influenzaimpfung beginnt Ende Oktober“, verrät das Mitglied des Nationalen Impfgremiums. „Sie kann aber zu jedem späteren Zeitpunkt, auch während bereits Influenza-Erkrankungen auftreten, durchgeführt werden.“

Weil die verbreiteten Influenzaviren sich häufig verändern, wird der Influenza-Impfstoff jedes Jahr neu zusammengestellt. „Dabei kommt es trotz aller hochwissenschaftlicher Modellberechnungen immer wieder dazu, dass dann tatsächlich andere Virusstämme zu Influenzaerkrankungen führen, als die, die im Impfstoff enthalten sind“, erläutert Zwiauer. Auch ein Grund dafür, warum Geimpfte dennoch grippekrank werden können. Allerdings verläuft die Erkrankung dann meist milder und kürzer, es kommt zu weniger grippetypischen Komplikationen und weniger Spitalsaufenthalten.

Vor zwei Jahren etwa war ein Influenza-Virus unterwegs, gegen den der 4fach- nicht aber der 3fach-Impfstoff half. Letzten Winter tauchten Viren auf, die nicht mit der Impfung übereinstimmten. Daher arbeiten zahlreiche Forscher und Impfstoffhersteller an der Entwicklung einer universellen Impfung, die langfristig und breit gegen möglichst alle Influenzaviren schützen soll. „Diesem Ziel ist ein österreichisches Virologen-Team näher gekommen“, erläutert Zwiauer. Ihnen sei es gelungen, ein allen Influenza-Viren gemeinsames Teilstück zu finden. „Wir hoffen, dass sich diese ersten positiven Studienergebnisse bald in einen klinisch verfügbaren Impfstoff umsetzen lassen werden“, so Zwiauer.