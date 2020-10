Auf den Listen, in denen man sich in Apotheken für Grippeimpfstoff eintragen lassen kann, stehen mittlerweile mehr Namen als es Grippeimpfstoff in Niederösterreich gibt. Das bestätigt Apothekerkammer-NÖ-Präsident Peter Gonda.

Und das, obwohl der Impfstoff in den meisten Apotheken noch nicht einmal angeliefert wurde. Damit soll also eintreten, was viele Niederösterreicher schon seit Wochen befürchten: „Es wird heuer mehr Impfwillige als Impfstoff geben", meint Gonda.

„Nicht einmal wir als medizinisches Personal können uns impfen lassen.“Eine verärgerte Anruferin

Eine Langenlebarnerin (Bezirk Tulln) hat dieses Problem bereits erlebt. Sie klagt bei einem Anruf bei der NÖN, dass sie für die Ordination ihres Gatten, Wahlarzt im Bezirk Tulln, keinen Grippeimpfstoff mehr bekommen habe.

„Nicht einmal wir als medizinisches Personal können uns impfen lassen“, ist sie verärgert. Das führt sie darauf zurück, dass die Stadt Wien, die heuer eine Gratis-Impfaktion anbietet, den Impfstoff aufgekauft habe und Niederösterreich nun zu kurz komme.

Peter Gonda, der die Sache zuerst selbst so betrachtete, hat seine Meinung dazu mittlerweile geändert. Der Apothekerkammer-NÖ-Präsident glaubt nicht, dass Wien den gesamten angekauften Impfstoff überhaupt verimpfen kann. Die Sache werde aus Sicht des Gloggnitzers (Bezirk Neunkirchen) also noch an Dramatik verlieren: „Die Stadt wird auf einigen Impfstoffdosen sitzen bleiben." Das soll dazu führen, dass dieser neu verteilt werde und weitere Dosen nach Niederösterreich gelangen. Vorrätig sind in Wien Berichten zufolge 400.000 Dosen.

Gleichzeitig ist Gonda davon überzeugt, dass sich viele Menschen in die Listen mehrere Apotheken eingetragen haben, um die Chance, Impfstoff zu bekommen zu erhöhen. „Auch hier wird man, sobald der Impfstoff da ist, sehen, wie viel wirklich gebraucht wird.“

"Grippewelle kommt heuer später"

Zu spät sein, soll die Impfung dann laut Gonda noch nicht. Er geht davon aus, dass die Grippewelle heute sehr spät einsetzen werde. Außerdem wird sie, aufgrund von Corona-Maßnahmen, schwächer ausfallen: „Viren wissen ja nicht, dass sie mit der Maske gar nicht gemeint sind“, schmunzelt der Apothekerkammer-Präsident.

Impf-Muffel sorgten für geringe Mengen

Einfach so mehr Impfstoffdosen einzukaufen, wie viele Niederösterreicher es forderten, ist nicht möglich. Die Produktion des Grippeimpfstoffes orientiert sich an der Durchimpfungsrate. Die lag in Niederösterreich im Vorjahr bei acht Prozent. Heuer geht man auf Grundlage von Studien davon aus, dass sich fast jeder Dritte impfen lassen möchte.