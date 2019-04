"Gerade ist die Zeit im Jahr, zu der alles zu blühen beginnt. Das ist wichtig, aber nicht selbstverständlich. Die niederösterreichischen Bauern leisten täglich durch ihre Bewirtschaftung wertvolle Arbeit für den Erhalt der Artenvielfalt", eröffnet der für Landwirtschaft zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) die Präsentation der Kampagne "Wir für Bienen".

Ziel der Kampagne ist die Niederösterreicher über Bienen und andere Insekten, aber auch über die Arbeit und den Beitrag der Bauern zum Erhalt dieser zu informieren. "Es wird in ganz Niederösterreich Feldaufsteller geben, die direkt auf daneben liegende Felder hinweisen, auf denen Bauern den Bienen eine Heimat geben", erklärt Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ.

Vertrauen in Landwirte aufbauen

"Am Ende des Tages sind wir Landwirte auch Unternehmer, die wirtschaften müssen und dabei auf die Umwelt achten. Wir beobachten, dass das Verständnis in der Bevölkerung für unsere Arbeit sinkt. Das zehrt dann auch an der Motivation der Landwirte", erzählt Elisabeth Kern, eine junge Landwirtin aus dem Bezirk St. Pölten. "Mir ist es wichtig, dass wieder mehr Vertrauen in unsere Bauern aufgebaut wird. Ohne sie hätten wir enorme Einbußen unserer Lebensqualität", ergänzt Schmuckenschlager.

Wie Private und Gemeinden beitragen können

Imkermeister Wolfgang Messner sieht auch Private und Gemeinden in der Pflicht. "Jeder kann einen Beitrag leisten. Zum Beispiel dadurch, dass Rasenflächen seltener gemäht werden und höher wachsen können." Auch durch die Pflanzenwahl im Garten könne man beitragen: "Eine Thuje ist kein Lebensraum für Bienen. Setzt man stattdessen zum Beispiel Liguster, schafft man Lebensraum für Bienen", rät Messner.

Im internationalen Vergleich sei Niederösterreich auf einem guten Weg. "90 Prozent unserer Landwirte nehmen am österreichischen Umweltprogramm teil", sagt Pernkopf. So würden in Niederösterreich über 600 Wildbienenarten leben. Die Anzahl der Bienen und Imker würde nach einem Tief nun auch wieder langsam steigen, hieß es auf der Pressekonferenz.