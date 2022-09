Volkspartei unterstützt bei "blau-gelben" Anti-Teuerungsmaßnahmen

Werbung

Funktionäre der niederösterreichischen Volkspartei verteilen heute Freitag an Kreuzungen, Ortskernen und öffentlichen Plätzen in über 100 Orten tausende Infobroschüren der ÖVP NÖ, um die Landsleute über Entlastungsmaßnahmen des Landes und des Bundes kompakt zu informieren.

Neben den fünf "blau-gelben" Anti-Teuerungsmaßnahmen (Strompreisrabatt, Schulstartgeld, Heizkostenzuschuss, Pendlerhilfe, Wohnbeihilfe) und ihrer Beantragung sind auch alle Bundesmaßnahmen wie Klima- und Teuerungsbonus oder Erhöhung des Familienbeihilfebonus oder Senkung der Einkommenssteuer kompakt erklärt. "Ziel muss sein, dass jeder Niederösterreicherin und Niederösterreicher genau weiß, welche Unterstützung er wie und wo in diesen schwierigen Zeiten von Land und Bund bekommen kann", sagt Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner (ÖVP).

Zusätzlich bietet die Volkspartei an ihren NÖ-Landesgeschäftsstellen nächsten Freitag, 9. September, speziell älteren Menschen und Nicht-Digital-Affinen Auskunft, Unterstützung und auch eine konkrete Antragstellung an. "In enger Zusammenarbeit mit dem Seniorenbund beraten und informieren wir vor Ort mit kompetenten Auskunftgebern die Menschen", sagt Ebner. Auch Menschen ohne Konto bzw. mit einem anderen Stromlieferanten werde geholfen.

"Die niederösterreichische Volkspartei ist eine Service Partei" und immer schon sehr nahe bei den Menschen, sagte Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) bei der Präsentation der Infokampagne am Freitag vor Medienvertretern. "Wir sind für die Menschen da und finden gemeinsam Lösungen, die ihren Alltag erleichtert und damit man den Alltag mit Freude bewältigen kann." Er selbst habe in seiner Polit-Laufbahn in knapp 40 Jahren regelmäßige Sprechtage angeboten. Rund 7.000 Menschen seien mit ihren Anliegen an ihn herangetreten. "Da war alles dabei: Von einfachen Zuständigkeitsfragen bis hin zu echten gordischen Knoten."

"Die Teuerung ist täglich spürbar und bei den Menschen angekommen", erzählt die Stadträtin in Pöchlarn Barbara Kainz aus Gesprächen mit Senioren, jungen, alleinerziehenden Mütter, Lehrlingen und auch Bauern. Sie sei dankbar für die Infobroschüre und die Unterstützung der Landespartei. Dass die Unterstützungen effektiv sind und schnell angekommen, bestätigte Kainz eine Mutter: "Vom Antrag stellen bis zum Eingang des Schulstartgeld bis zum Eingang vergingen nur drei Tage."

Beratung am 9. September

Die Adressen der 20 VPNÖ-Bezirksgeschäftsstellen und die Uhrzeiten für den Informationstag am Freitag, den 9. September 2022: