Ein paar Minister waren schon, ein paar Botschafter auch. Aber mehr hat Niederösterreich noch nicht gesehen, von Österreichs derzeitigem Ratsvorsitz in der Europäischen Union. Gerade einmal ein hochrangiges Treffen in NÖ steht zwischen Juli und Dezember auf dem offiziellen Programm. Das ist zwar ein informelles, aber dafür auf Ministerebene und zu einem ebenso großen wie brisanten Thema: Landwirtschaft. Und das will man im Land nutzen. Denn: „Es ist uns eine Ehre, aber auch ein Anliegen, dass die europäischen Landwirtschaftsminister nach Niederösterreich kommen“, bekräftigt NÖs für Landwirtschaft zuständiger Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Vom Bio-Eis übers Ziegen-Kino bis zur Schloss-Sitzung

Einen ganzen Tag lang will man mit Europas Landwirtschaftsministern durchs Land fahren, um zu zeigen, „dass kleinstrukturierte Familienbetriebe nicht nur in Niederösterreich vorherrschen, sondern auch ein Modell für Europa sein können“.

Gestartet wird Sonntagnachmittag zwar mit einer Exkursion ins burgenländische Gols. Montag früh geht es dagegen gleich nach Niederösterreich, wo man zum Auftakt den Bio-Milchhof und die Eis-Greisslerei von Andrea und Georg Blochberger in Krumbach besuchen wird.

Auf dem Menü: selbstgemachtes Bio-Eis von Butterkeks bis Graumohn und Zwetschke bis Pferdeäpfel. Im Anschluss bittet man Minister, Medienvertreter und Europas Landwirtschafts-Kommissar Phil Hogan zum Mittagessen, nach dem Michael Mandls Ziegenhof mit „Goaß-Kino“ und Hofladen in Lichtenegg auf dem Ausflugsprogramm steht. Am Abend kehrt man dann, begleitet von Niederösterreichs Landeshauptfrau und Landeshauptfrau-Stellvertreter, in Wien ein, und zwar beim Heurigen in Neustift am Walde.

Für die offizielle Plenarsitzung der Minister quartiert man sich am Dienstagvormittag dann in Prinz Eugens Schloss Hof ein. Drei Stunden lang soll dort über Agrarpolitik, Lebensmittelrecht, Spirituosen-Verordnungen und Fischerei-Richtlinien diskutiert werden – und wohl auch über den anstehenden Finanzrahmen, der in der europäischen Landwirtschaft und damit auch in der niederösterreichischen, einige Veränderungen bringen könnte.

Wer nach dem obligaten Gruppenfoto am Neptunbrunnen im Schlosspark nicht am Verhandlungstisch im Konferenzsaal sitzt, besucht das Raiffeisen-Lagerhaus in Obersiebenbrunn oder die kulinarisch-gesellschaftliche Ausstellung im Schloss. Zur abschließenden Pressekonferenz bittet Österreichs Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger gemeinsam mit Landwirtschafts-Kommissar Phil Hogan dann in den Reitsaal. Und noch ein prominenter Gast wird am Dienstag in Schloss Hof erwartet: Star-Köchin Sarah Wiener, die zu Beginn der Plenarsitzung eine Key Note über „Lebensqualität und GAP“, also: die gemeinsame Agrarpolitik der EU, halten wird.