Mindestens 60 Minuten sollen Kinder und Jugendliche täglich körperlich aktiv sein. Seit über 25 Jahren motiviert die „Tut gut“-Initiative „Bewegte Klasse“ daher Schüler mehr Bewegung in ihren Alltag zu bringen. Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) unterstreicht die Bedeutung der Initiative: „Genau dort, wo die Kinder einen großen Teil ihrer Zeit verbringen, nämlich in der Schule, ist es besonders wichtig diesen Gedanken zu fördern und zu unterstützen." Auch während der Lockdown und Homeschooling fand die „Bewegte Klasse“ reges Interesse.

In einem wöchentlichen Online-Stundenplan und digitalisierten Angeboten für Schüler, Pädagogen und Eltern brachte die „Bewegte Klasse“ auch während der Pandemie Bewegung ins Wohn- oder Kinderzimmer. Die gezielten Anleitungen für Kinder waren in den Regelunterricht eingebettet. „Über 100.000 Teilnahmen in den letzten Monaten zeigen das große Interesse an diesem Angebot“, zeigt sich Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) erfreut.

Darüber hinaus bot die „Tut Gut“-Initiative für Lehrer zweimal wöchentlich ein spezielles Online-Nachmittagsfortbildungsprogramm sowie Eltern-Kind-Einheiten an. Mit diesen gezielten Programmen will „Tut Gut“ dem Trend zu weniger Bewegung durch die Coronapandemie entgegenwirken. Dabei betont Alexandra Pernsteiner-Kappl: "Das Online-Angebot der ,Bewegten Klasse' ist nur eines von vielen in der gesamten ,Tut gut!'-Palette, die dem Bewegungsmangel entgegenwirken soll.“