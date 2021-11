Frühförderung: Wenn das Kind nichts hört

Ab der Geburt bis zum Schuleintritt werden Kinder mit Hörbeeinträchtigung von der Initiative des Instituts- für Sinnes- und Sprachneurologie des Konventhospitals Barmherzige Brüder Linz unterstützt. Das Projekt wurde vor rund einem Jahr auf Initiative von Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ins Leben gerufen. Gemeinsam mit Initiatorin Petra Hausmann von der „Gemeinschaft Eltern und Freunde Hörgeschädigter in NÖ“ und dem Leiter des Instituts Johannes Fellinger zog sie Bilanz: Das Angebot werde gut angenommen.

Rund 75 Familien werden derzeit vom Expertenteam der Hörfrühförderung NÖ im ganzen Bundesland betreut. Zuerst erfolgt ein Erstgespräch in der Zentrale in St. Pölten, danach werden die Familien im Rahmen der mobilen Betreuung zuhause besucht. Gemeinsam wird dann an sinnvollen Übungen und Spielangeboten gearbeitet oder Alltagssituationen besprochen. Kooperationspartner sind mehrere HNO-Abteilungen in Niederösterreich.

"Die Hörbehinderung sieht man nicht und doch trifft sie durchschnittlich zwei von 1000 Kindern", berichtet Johannes Fellinger, der das Institut für Sinnes- und Sprachneurologie leitet. "Für Kinder mit Hörbeeinträchtigung ist eine frühestmögliche Diagnose, idealerweise innerhalb der ersten drei Lebensmonate, sowie der zentrale Zugang zur Frühintervention der entscheidende Faktor“, sagt Fellinger.

Zum Selbstkostenbeitrag von 16,50 Euro pro Einheit können Familien das Angebot in Anspruch nehmen, angeboten werden bis zu 40 Frühfördereinheiten im Jahr pro betroffenem Kind. Der Antrag auf Hörfrühförderung kann mittels Formular des Landes NÖ gestellt werden: www.noel.gv.at/fruehfoerderstellen