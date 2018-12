Land NÖ unterstützt Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen .

Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurden in der Sitzung am Dienstag der NÖ Landesregierung insgesamt rund 2,1 Millionen Euro an Bedarfszuweisungen an 102 niederösterreichische Gemeinden beschlossen. Die Gelder dienen zur Erstattung der Mehrwertsteuer für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen.