Die Woche der Landwirtschaft, die heuer von 17. bis 24. Juni über die Bühne geht, nutzt die Landwirtschaftskammer Niederösterreich, um wieder auf ihre Initiative „Gut zu wissen“ hinzuweisen. Diese Initiative hat mehr Transparenz bei der Herkunftsbezeichnung von Lebensmitteln zum Ziel. Ab jetzt können auch private Großküchen bei dieser Initiative mitmachen.

Die erste in Österreich ist das Restaurant „Zum Landwirt“ in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Weitere private Großküchen werden in Bälde folgen – etwa jene der Sozialversicherung der Bauern oder der Lebensmittelkonzern Rewe mit seinen Merkur-Restaurants, kündigte Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Hermann Schultes an.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf appellierte an die Konsumenten, den Wert der heimischen Fleischerzeugung auch anzuerkennen und gerade jetzt in der Grillsaison auf bessere, also heimische, Qualität beim Fleisch zu setzen. Auch wenn das bedeutet, etwas tiefer in die Tasche greifen zu müssen. Denn heimische Produktionsstandards bedeuten auch einen höheren Preis.

Mehr Infos zur Initiative unter: www.gutzuwissen.co.at