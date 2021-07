In allen 27 Ländern der europäischen Union ist Ende Juni die Initiative „Europäischer Klimapakt“ gestartet. Neben der Teilnahme an Veranstaltungen sind Interessierte dazu aufgerufen, persönliche Klimaversprechen abzugeben. Mit insgesamt 141.000 Klimaversprechen soll nebenbei auch ein Guinness-Weltrekord gelingen.

Prominente Persönlichkeiten wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen, ORF-Wetterexperte Marcus Wadsak oder Klimawissenschaftlerin Helga Kromp-Kolb riefen bei der online abgehaltenen Auftaktveranstaltung am 29. Juni sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Unternehmen dazu auf, am „Europäischen Klimapakt“ mitzuarbeiten. Ziel sei nämlich, dass sich Menschen für konkrete Maßnahmen engagieren, um ihre Treibhausgasemissionen zu verringern. Dafür wurden auf der online Plattform des Klimapakts „Count Us In“ 16 Maßnahmen angeführt, die dazu beitragen sollen den CO2-Fußabdruck jedes Einzelnen zu verkleinern.

Bei der Auftaktveranstaltung am 29. Juni rief die Klimawissenschaftlerin Helga Kromp-Kolb dazu auf, am "Europäischen Klimapakt" mitzuarbeiten Usercontent, Wolfgang Gaggl

Das persönliche Klimaversprechen von Bürgerinnen und Bürgern kann ebenfalls online abgegeben werden. Für Organisationen und Unternehmen besteht außerdem die Möglichkeit eine Selbstverpflichtung einzugehen. Diese kann die Art und Wiese betreffen, wie eine Organisation tätig ist, wie sie produziert oder kommuniziert oder wie die eigenen Mitarbeiter und Kunden zum Mitmachen motiviert werden. Mit einer Selbstverpflichtung willigen Organisationen und Unternehmen dazu ein, Informationen über ihre Aktionen offenzulegen, damit Fortschritte verfolgt und Erkenntnisse über deren Wirkung gewonnen werden können.