„Wollen wir eine demokratische pluralistische Gesellschaft, kommen wir um einen konfessionellen Religionsunterricht nicht herum“, erklärte Schulbischof Wilhelm Krautwaschl anlässlich der Vorstellung der neuen Kampagne für zeitgemäßen Religionsunterricht. Unter dem Titel „Ich glaube – ja.“ startet die Initiative bundesweit mit Schulbeginn und soll das Bild des Religionsunterrichts in der Öffentlichkeit neu aufrollen.

„Zeitgemäßer Religionsunterricht ist der Ort, an dem existenzielle Fragen ebenso behandelt werden wie Fragen nach dem Gemeinwohl und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt“, meint auch Andrea Pinz, Leiterin des Interdiözesanen Amtes für Unterricht und Erziehung (IDA). In Österreich nehmen mehr als 91 Prozent aller katholischen Schüler am katholischen Religionsunterricht teil.

Vielfach, so Pinz, seien noch Bilder von Unterrichtsformen vergangener Zeiten im Kopf, die mit dem heutigen Religionsunterricht nichts mehr gemein haben. Es gehe primär um diese Korrektur und weniger um Erhöhung der Teilnahme am Religionsunterricht. „Wir haben mit der Kampagne etwas erreicht, wenn das Bewusstsein dafür wächst, was wir der Gesellschaft mit dem Religionsunterricht geben“, fasst Bischof Krautwaschl zusammen.

Weitere Aktivitäten und Initiativen geplant

Der Bischof unterstreicht auch das ganzheitliche christliche Bildungsverständnis, in dem jeder Mensch als Abbild Gottes gesehen wird: „Wir wollen Kinder und Jugendliche unterstützen, ihre Anliegen und Talente bestmöglich zu entfalten.“

Die Kampagne läuft den ganzen September über und umfasst Infoscreens, Citylights und Rollingboards im öffentlichen Bereich, weitere digitale Formate sowie Schaltungen in ausgewählten Zeitungen und Zeitschriften. Kern der Kampagne sind Fragen mit religiösem Bezug an Jugendliche, wie „Gibt es heute noch Wunder?“, „Mag Gott mich immer?“, „Gibt es Hoffnung für die Welt?“ oder „Darf ich auch mal zweifeln?“. Die Kampagne wurde von den kirchlichen Verantwortlichen gemeinsam mit der Kreativagentur „isobar“ und der Mediaagentur media.at umgesetzt. Für das gesamte Schuljahr 2020/21 sind zudem weitere Aktivitäten und Initiativen geplant.

Nähere Infos und die Beantwortung der Fragen gibt es unter www.mein-religionsunterricht.at.