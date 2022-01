Rumänischer Innenminister Lucian Bode auf Besuch in Wien

Zentrale Punkte des Treffens der beiden Innenminister sind ein robuster Außengrenzschutz, strategische Kooperation mit Drittstaaten, schnelle Asylverfahren, konsequente Rückführungen sowie die Bekämfpung der Schlepperei.

Rumänien ist ebenso wie Österreich stark von illegaler Migration betroffen: Mehr als 73.000 Menschen wurden 2021 in Rumänien aufgegriffen, 2020 waren es noch weniger als 30.000. In den letzten Monaten haben sich Schlepperrouten verstärkt in Richtung Rumänien verlagert. Ein Grund dafür ist der verstärkte Grenzschutz Ungarns zu Serbien – weshalb sich die Flüchtlingsrouten über Rumänien nach Ungarn verlagern.

Rumänien steht daher auch im Fokus international agierender Schlepperorganisationen.

Die polizeiliche Kooperation mit Rumänien ist traditionell sehr eng und sehr gut, heißt es aus dem Innenministerium. Rumänische Polizisten sind regelmäßig im Joint Operation Office des Bundeskriminalamtes in Wien vor Ort

Fazit des Treffens:

Österreich wird in Zukunft Kontaktbeamte ins Polizeikooperationszentrum Oradea/Rumänien entsenden.

Polizeikooperationszentrum Oradea setzt sich unter anderem mit der Bekämpfung der Schlepperkriminalität entlang der Route auseinander

Zwei bis drei rumänische Polizisten werden in Zukunft permanent in Joint Operation Office des Bundeskriminalamtes in Wien tätig sein

Darüber hinaus werden durch die verstärkte Kooperation gemeinsam Schwerpunktaktionen zur Bekämpfung der Schlepperei und der Rotlichtkriminalität umgesetzt werden

„Die enge Kooperation mit den Staaten des Balkan ist von grundlegender Bedeutung im Kampf gegen die organisierte Schlepper-Kriminalität. Rumänien und Österreich arbeiten eng zusammen. Die Zusammenarbeit werden wir in Zukunft weiter forcieren und ausbauen“, hält Gerhard Karner fest.

Durch die beiderseitige Entsendung von Exekutivbeamten könne Österreich die Zusammenarbeit auf operativer Ebene weiterhin vertiefen und den gemeinsamen Kampf gegen die organisierte Kriminalität intensivieren, sagt Minister Karner.