Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) versucht, nach dem Imageschaden für das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismus (BVT) durch die Vorkommnisse im Amt, in die Offensive zu gehen. Er kündigte eine "neue Ära" durch eine bis Mitte 2019 geplante Reform des Staatsschutzes an.

Pikant dabei: der nach einer erfolgreichen Berufung erst in der Vorwoche wieder eingesetzte und zuvor von Kickl vorläufig suspendierte BVT-Chef Gridling war bei der Pressekonferenz einträchtig und zufrieden dabei. Er leitet nun auch die 20 Personen umfassende Reformgruppe, die die Neuorganisation ausarbeitet.

Vertrauen in Gridling? "Sonst würden wir nicht hiersitzen"

Ob er Vertrauen zu Gridling habe? Kickl: "Sonst würden wir nicht hiersitzen." Die vorläufige Suspendierung sei damals geboten gewesen. Dass er die Reform nun zu einer politischen Umfärbeaktion nützen könnte, wies Kickl mit Nachdruck zurück: "Das ist der nächste Unsinn."

Wie es ihm bei dieser Eitel-Wonne-Show beim erstmaligen Auftritt mit Kickl gehe? "Ich habe immer betont, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe", sagte Gridling. Als Beamter des Innenministeriums habe er eine "Arbeitsverpflichtung", diese nehme er professionell wahr, betonte der BVT-Chef.

Staatsschutz setzt auf mehr Vorfeld-Aufklärung

Im Kern läuft der Umbauplan darauf hinaus, dass sich der Staatsschutz auf die Aufklärung im Vorfeld konzentriert, um etwaigen Taten vorzubeugen. Die Bundeskriminalamt soll sich verstärkt um die strafrechtliche Verfolgung und Aufklärung kümmern. Was den Kampf gegen Extremismus betrifft, so solle dies in einem "360-Grad-Radius und ohne blinde Flecken" erfolgen, versicherte der Innenminister. "Heute ist Tag 1 eines neuen Verfassungs- und Staatsschutzes in Österreich", hatte der FPÖ-Politiker gleich eingangs erklärt.

Intern soll im BVT "Ordnung gemacht" werden

Eines stellte er jedoch fest. Der Daten- und Informationsschutz soll ebenso wie die interne Kontrolle verbessert werden. "Es wird Ordnung gemacht, dort, wo Ordnung notwendig ist", formulierte Kickl.

Die Gegenwart ist aber noch von den Vorwürfen gegen BVT-Mitarbeiter überschattet. Die Ermittlungen der Korruptions-Staatsanwaltschaft laufen noch.

Der Innenminister wartet das Ergebnis ab. Er wollte nicht einmal sagen, dass er für schnelle Ermittlungen sei, damit man ihm noch vorwerfen könne, er wolle diese abwürgen.