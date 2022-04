Inserate in ÖVP-Zeitung könnten zu erstem U-Ausschuss in NÖ führen

Werbung

In Niederösterreich könnte der erste Untersuchungsausschuss der Geschichte eingesetzt werden. Die NEOS kündigten die Prüfung eines Antrags an, nachdem „Ö1“ über eine anonyme Anzeige der ÖVP Niederösterreich beim Unabhängigen Parteientransparenz Senat (UPTS) berichtete. Das ist eine unabhängige Behörde zur Verhängung von Geldbußen und -strafen bei Verstößen gegen Regelungen des Parteiengesetzes.

Zusammengefasst wurde der ÖVP eine Umgehungskonstruktion vorgeworfen, um öffentliche Gelder in die Parteikasse zu spülen. Konkret sollte das über Inserate in der „Niederösterreich-Zeitung“, die im Innova Verlag mit Sitz in St. Pölten erscheint und von der ÖVP herausgegeben wird, passieren. Obwohl der UPTS den Sachverhalt nicht weiter prüfen wird, möchte die Oppositionspartei die Vorwürfe beleuchten. „Die Anzeige brachte das Fass nur zum Überlaufen“, sagt ein NEOS-Sprecher zur NÖN.

Als Partner wollen die NEOS die Sozialdemokraten sowie die Freiheitlichen ins Boot holen. Denn, um in Niederösterreich einen U-Ausschuss einsetzen zu können, müssen zwei Drittel der Abgeordneten zustimmen. Es braucht also 19 Unterschriften von den insgesamt 56 Landtagsabgeordneten. Die NEOS selbst haben (wie die Grünen) 3, die SPÖ hätte 13, die FPÖ 8.

FPÖ steht U-Ausschuss positiv gegenüber, SPÖ gibt sich abwartend

Die FPÖ sendet bereits positive Signale. „Wir stehen einem Innova-Untersuchungsausschuss prinzipiell positiv gegenüber, sollen doch dort die Verflechtungen der Landes-ÖVP mit landesnahen und –eigenen Unternehmen bedient werden“, heißt es von den Freiheitlichen.

Die SPÖ – von der in dieser Sache vieles abhängt – gibt sich hingegen abwartend. Man sei gesprächsbereit und die Dinge müssen aufgeklärt werden, versichert ein Sprecher des Landtagsklubs. Ob ein U-Ausschuss dafür das geeignete Mittel sei, werde zurzeit geprüft. Was die Verhandlungen ergeben, wird jedenfalls ausschlaggebend: Mit der FPÖ kommen die NEOS nur auf 11 Unterschriften. Stimmen auch die Grünen zu, sind es mit 14 Stimmen immer noch zu wenige.

Grüne kritisieren Ausgestaltung des Minderheitenrechts in NÖ

Die Grünen erhoffen sich vom Untersuchungsausschuss allerdings ohnehin nicht viel. Sie sind zwar dafür, dass ein solcher eingesetzt werden soll, bezeichnen ihn aber als „Farce“. Das argumentiert Landessprecherin Helga Krismer damit, dass nur die Regierungsparteien ein Mitsprache- und Stimmrecht im U-Ausschuss hätten, obwohl dieser seit 2017 ein Minderheitenrecht sei. „Damit ist der U-Ausschuss zahnlos“, sagt Krismer. SPÖ und FPÖ traut sie nicht zu, die ÖVP „auf Herz und Nieren zu prüfen“.

Es kommt auf den genauen Gegenstand an

Ob ein Untersuchungsausschuss tatsächlich zustande kommt, hängt nun auch von der genauen Ausgestaltung des Antrags ab. Wie man den Untersuchungsgegenstand formulieren müsste, sodass es mit der Landtagsgeschäftsordnung gedeckt ist, lässt zurzeit die Köpfe vieler Juristen in Niederösterreich rauchen.

Die ÖVP äußert sich zu einem möglichen U-Ausschuss noch nicht. In der Landespartei verweist man auf ein Schreiben des UPTS, wonach kein Fehlverhalten vorliege.

Wer die anonyme Anzeige beim UPTS eingebracht hat, ist nicht bekannt. Die NEOS seien es nicht gewesen, sagen sie und dementieren damit entsprechende Gerüchte.

Klar ist jedenfalls, dass im Landtag mit einem U-Ausschuss in Niederösterreich Geschichte geschrieben würde: Beim Skandal rund um die Wohnbaugenossenschaft Ost stand der Landtag in den 80er-Jahren bisher erst einmal kurz davor, dieses Kontrollinstrument zu nutzen. Es fehlte jedoch die – damals für das Einsetzen noch nötige – absolute Mehrheit.