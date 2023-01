Inseraten-Affäre: SPÖ will Landesrechnungshof erneut prüfen lassen

Werbung

„Hier wurde nicht aufgedeckt, sondern zugedeckt“, sagt Verfassungsjurist Heinz Mayer. Er hat in den vergangenen Wochen im Auftrag der SPÖ NÖ ein Gutachten über die Prüfberichte des Landesrechnungshofs zur Sonderprüfung in der Inseraten-Causa erstellt. Unter die Lupe genommen hat er die drei Prüfberichte von der Landesgesundheitsagentur (LGA), der Radland und der Familienland GmbH, die im Dezember im Landtag behandelt und von allen Parteien abseits der ÖVP massiv kritisiert worden waren.

Das Gutachten von Mayer bekräftigt nun die Kritik der Parteien. „Der Landesrechnungshof hätte prüfen sollen, wie hoch die Kosten der jeweiligen Inserate waren und an welche Medien Inserate vergeben wurden. Das hat er nicht getan. Das ist der Punkt. Mit dieser pauschalen Antwort kann man keine Kontrolle durchführen“, sagt der Jurist. Das Argument des Landesrechnungshofs, dass Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gewahrt werden mussten, lässt Mayer nicht durchgehen. In diesem Fall hätte der Landesrechnungshof für die Mitglieder des Rechnungshof-Ausschusses im Landtag einen vertraulichen Zusatzbericht erstellen müssen. Wie man mit den Ergebnissen des Gutachtens nun umgeht, sei eine politische Frage, sagt Mayer.

NEOS und Grüne tragen neuen Gesamtprüfungsantrag mit

Darauf hatte Landes-SPÖ-Chef Franz Schnabl bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Mayer eine Antwort parat. Er geht davon aus, dass es keinen vertraulichen Zusatzbericht mehr geben wird. Stattdessen will der Sozialdemokrat schon morgen, Mittwoch, neuerliche Prüfaufträge beim Landesrechnungshof einbringen. Unterstützt werden diese von NEOS und Grünen, wie es auf APA-Anfrage von den beiden Parteien hieß. Notwendig sind die Unterschriften von einem Drittel der Mandatare, also von 19 Landtagsabgeordneten. Diese Marke wäre laut den Ankündigungen somit erreicht - die SPÖ stellt 13 Landtagsabgeordnete, NEOS und Grüne haben jeweils drei. Ob auch die FPÖ mitzieht, ist derzeit noch offen.

Sollte der Landesrechnungshof den für morgen angekündigten Prüfauftrag wiederum nicht erfüllen, hält sich Schnabl noch eine „Reserve-Möglichkeit“ offen: Dann will er über den Nationalrat den Bundesrechnungshof mit dieser Sache befassen.

Wichtig ist diese Sache aus seiner Sicht, weil es sich bei den Ausgaben der Unternehmen um öffentliche Gelder handle. Die ÖVP habe die Wahlkampfkosten-Grenze bei den vergangenen zwei Wahlen überschritten. „Das wirft die Frage auf, woher sie das Geld dafür hat“, meinte Schnabl.

Schnabl will in neuer Periode ein Transparenz-Paket einbringen

Für die nächste Legislaturperiode kündigte er zudem ein Transparenz- und Demokratiepaket an, für das er „nach dem Fallen der absoluten Mehrheit“ eine Mehrheit im Landtag suchen möchte. Er fordert, dass Inseraten-Schaltungen landesnaher Unternehmen in parteinahen Medien verboten werden. Außerdem verlangt er härtere Strafen beim Überziehen der Wahlkampfkosten-Grenze.

Landesrechnungshof-Direktorin Edith Goldeband hatte bereits im Dezember in einem Hintergrundgespräch und mehreren Medienberichten festgehalten, dass das Team des Landesrechnungshofs die drei vorliegenden Berichte "mit bestem Wissen und Gewissen" verfasst habe. Daten seien nicht anonymisiert worden, um Transparenz zu verhindern, "sondern weil das die Verfassungsregeln sind". Es gebe eine Offenlegungsverpflichtung der Gesellschaften gegenüber dem Landesrechnungshof, merkte sie an. Dieser dürfe dann aber nur das berichten, was keine Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder den Datenschutz verletze.

Zur Vorgeschichte: Wie mehrfach berichtet, wurde der Landesrechnungshof im April von SPÖ, FPÖ, Grünen und NEOS mit einer Sonderprüfung beauftragt. Auslöser dafür war eine anonyme Anzeige beim Unabhängigen Parteien Transparenzsenat. Überprüft werden sollten die Ausgaben landesnaher Unternehmen für Werbung, Inserate, Sponsoring und Co. Das betraf die EVN, Hypo NÖ, LGA, Ecoplus, NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH, Familienland GmbH, Radland GmbH, NÖVOG, Natur im Garten GmbH, Natur im Garten Service GmbH, Die Garten Tulln GmbH und NÖ.Regional.GmbH. Die ersten drei Endberichte wurden bereits veröffentlicht. Alle Parteien ausgenommen der ÖVP haben sie im Landtag nicht zur Kenntnis genommen.