Bundesrechnungshof sieht Inserate als verdeckte Partei-Spende

Werbung

Inserate in der im Innova Verlag erschienenen „Niederösterreich Zeitung“ haben zuletzt politisch einiges in Gang gesetzt. Nach einer anonymen Anzeige beim Unabhängigen Parteien Transparenzsenat (UPTS) wegen mutmaßlich verdeckter Parteienfinanzierung verlangten SPÖ, FPÖ, NEOS und Grüne eine Sonderprüfung des Landesrechnungshofs. Unter die Lupe genommen werden seither die Geldflüsse landeseigener und -naher Unternehmen an Parteien. Nun vermutet auch der Bundesrechnungshof einen Verstoß gegen das Parteienfinanzierungsgesetz rund um das Medium.

Die Mitarbeiter des Kontrollorgans bezweifeln bei der Prüfung der ÖVP-Finanzen 2019, dass die Volkspartei die Wahlkampfkosten korrekt ausgewiesen hat. Zudem orten sie eine Reihe von Verstößen in Zusammenhang mit Themen, die medial bereits aufgeschlagen sind. Was die „Niederösterreich Zeitung“ betrifft, vermutet der Bundesrechnungshof 2019 Wahlwerbung für die ÖVP, die Herausgeber des Mediums ist.

„Legt man den gängigen Inseratentarif an, kommt man auf eine Summe von rund 64.000 Euro, die als Spende ausgewiesen hätte werden müssen“, heißt es im Bericht. Die Causa landet daher wieder beim UPTS, der nach der Anzeige keinen Grund zum Tätigwerden sah. Bis Redaktionsschluss ist dort keine Meldung eingegangen. Sobald sich das ändert, wird der Verdacht geprüft. Bestätigt er sich, kann der UPTS eine Geldbuße verhängen.

Die Landes-ÖVP verweist auf eine „Richtigstellung“ der Bundespartei. Darin heißt es, dass die ÖVP für das Inserat bezahlt habe. „Somit handelt es sich nicht um eine Spende.“ SPÖ und NEOS fordern hingegen Aufklärung und betonen die Wichtigkeit der Prüfung des Landesrechnungshofs.

Sonderprüfung läuft, Vorbericht nur mündlich

Auswirkungen darauf hat der Bundesrechnungshof-Bericht keine. Die Mega-Prüfung läuft bereits. Alle Unternehmen wurden zur Datenlieferung aufgefordert. „ Es gibt keine Behinderungen“, sagt Direktorin Edith Goldeband.

Bis 20. Juni wollen die Abgeordneten einen Vorbericht. In der Verfassung ist der nicht vorgesehen. Goldeband will sie mündlich informieren. Dass die Prüfung bis September abgeschlossen ist, ist nicht fix. „Wir arbeiten aber mit Hochdruck daran“, so Goldeband.