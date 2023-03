Goldeband: „Arbeiten weiter an Prüfberichten“

Werbung

Für Aufregung sorgte kurz vor der Landtagswahl Ende Jänner ein von der SPÖ beauftragtes Gutachten zur Sonderprüfung des Landesrechnungshofs in der Inseraten-Causa. Mittlerweile ist es ruhig um das Thema geworden, wohl auch, weil die Parteien zurzeit über ihre Zusammenarbeit in der neuen Landesregierung bzw. im Landtag verhandeln. Die Sonderprüfung läuft normal weiter, informiert die Direktorin des Landesrechnungshofs, Edith Goldeband. Wie mit dem im Jänner eingebrachten Zusatz-Antrag umgegangen wird, sei aber noch offen.

Nach der Präsentation des Gutachtens von Verfassungsjurist Heinz Mayer brachten SPÖ, FPÖ, NEOS und Grüne gemeinsam einen neuerlichen Prüfauftrag an den Landesrechnungshof ein. Die Kernforderung: Der Landesrechnungshof soll in einem vertraulichen Zusatzbericht noch offenlegen, in welchen konkreten Print-, Online- und Rundfunkmedien von geprüften Unternehmen Inserate und Werbung geschalten wurden und wie hoch die Auftragswerte dafür waren. Zudem verlangen die Parteien Daten zu den entsprechenden Vereinbarungen und Vertragspartnern über Dienstleistungen im Beratungs-, Veranstaltungs- und Agenturwesen samt der jeweiligen Auftragswerte. Konkret bezieht sich der Zusatzauftrag auf jene drei Unternehmen, zu denen die Endberichte der Sonderprüfung bereits dem Landtag präsentiert worden waren: die Landesgesundheitsagentur, die Familienland GmbH sowie die Radland GmbH. Die übrigen Berichte sollen gleich von vornherein diesen Ansprüchen entsprechen, erklärten die Parteien beim Einbringen des Auftrags.

In welcher Form dieser Zusatzauftrag umgesetzt wird, ist bis jetzt offen. Goldeband informiert, dass sich der Landesrechnungshof inzwischen intensiv damit auseinander gesetzt habe. Einige rechtliche Fragen müssen allerdings noch geklärt werden. Das betrifft vor allem um die unterschiedlichen Ansichten in der Frage, welche Daten der Landesrechnungshof veröffentlichen darf und welche nicht. Wie berichtet, kritisierten alle Landtagsparteien abseits der ÖVP die Anoymisierung der Medien, die Inseratengelder erhalten haben. Beschäftigen werden die unterschiedlichen Rechtsmeinungen den neuen Landtag.

Edith Goldeband sieht bei dem zusätzlich eingebrachten Prüfauftrag einige Rechtsfragen noch nicht geklärt. Foto: Norbert Oberndorfer

Mit der Fertigstellung der acht noch offenen Berichte will der Landesrechnungshof aber nicht warten, bis sich das Landesparlament Ende März neu konstituiert hat. Was fertiggestellt wurde, wird in die Stellungnahme geschickt, erklärt Goldeband. Betreffen wird das den Bericht zur Hypo NÖ, zur ecoplus, der EVN und deren Töchter sowie der NÖ Energie- und Umweltagentur GmbH, der Niederösterreichische Verkehrsorganisationsges.m.b.H., der Natur im Garten GmbH sowie der NÖ.Regional.GmbH.

In der SPÖ, die das Thema ins Rollen gebracht hatte, wartet man bereits auf die Ergebnisse der zusätzlichen Prüfung sowie der acht noch ausstehenden Berichte. Eine Frist haben die Parteien diesmal im Gegensatz zu den ursprünglichen Anträgen nicht gesetzt. „Das ist rechtlich nicht möglich“, heißt es jetzt aus dem roten Landtagsklub.

Zur Vorgeschichte: Der Landesrechnungshof überprüft Zahlungsflüsse landesnaher und -eigener Unternehmen von März 2017 bis Mai 2022 in Verbindung mit Inseraten und Werbung, Förderungen, Spenden, Sponsorings, Dienstleistungen im Beratungs-, Veranstaltungs- und Agenturwesen, Kooperationen und Mitgliedschaften in Vereinen. Evaluiert werden etwa Konzepte für Kommunikation oder Social Media sowie Verträge bzw. Vereinbarungen für einzelne Zahlungen. SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS vermuten illegale Parteienfinanzierung durch die ÖVP. Die weist die Vorwürfe entschieden zurück.