Landesrechnungshof soll Geldflüsse an alle Parteien prüfen

Der Landesrechnungshof soll Geldflüsse landesnaher Unternehmen und Landesgesellschaften unter die Lupe nehmen. Geprüft werden sollen nun nicht nur Gelder, die von diesen Unternehmen an die ÖVP gingen, sondern an alle Parteien. Das verkündeten SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller, sein FPÖ-Kollege Udo Landbauer und NEOS-Landessprecherin Indra Collini in einer gemeinsamen Pressekonferenz. Die Grünen waren bei dem Termin zwar nicht dabei, werden den Antrag aber unterstützen, sagt ein Sprecher zur NÖN.

Collini sprach von "einem historischen Moment". Die Parteien verbinde das Anliegen, Transparenz in die Landespolitik zu bringen.

Fünf einzelne Prüfanträge werden eingebracht

Eingebracht werden Ende der Woche, wie Hundsmüller erklärte, fünf einzelne Prüfungsanträge. Notwendig wären dafür laut Geschäftsordnung des Landtags 19 Unterschriften. Der SPÖ-Klubobmann rechnet damit, dass es 26 sein werden. Er geht davon aus, dass die Ergebnisse schon im Juni "bewertet werden können". Im September erwarten die Parteien, die den Antrag einbringen, bereits ein Ergebnis der Prüfung.

In vier Anträgen geht es um die Sonderprüfung der EVN, der Hypo, der Landesgesundheitsagentur sowie der ecoplus. Im fünften Antrag fordern die Parteien die Sonderprüfung von Rechtsträgern, an denen das Land beteiligt ist. Landbauer hielt fest, dass es beim Prüfauftrag nicht nur um Inserate geht, sondern auch um andere Werbung, Spenden und Kooperationen. Der Prüfzeitraum soll im März 2017 beginnen und zur Zeit des Prüfungsstarts enden.

Ein Untersuchungsausschuss, wie ihn die NEOS zuerst forderten, könnte anschließend noch folgen, betonte Collini. Unklar ist allerdings, ob sich das in der Legislaturperiode überhaupt noch ausgehen kann.

Ins Rollen gekommen war die Prüfung, wie berichtet, nachdem eine anonyme Anzeige gegen die ÖVP beim Unabhängigen Parteientransparenz Senat (UPTS) bekannt geworden war. Im Raum stand eine potenzielle Umgehungskonstruktion zur Parteienfinanzierung. Konkret drehten sich die Vorwürfe dabei um die "Niederösterreich Zeitung", die im Innova-Verlag mit Sitz in St. Pölten erscheint. Der Senat des UPTS hat nach Einholung einer Stellungnahme der ÖVP aber keinen Anlass für ein Tätigwerden im Rahmen eines Verwaltungsstrafverfahrens erkannt, heißt es auf NÖN-Nachfrage. Es werde also keine Geldstrafe verhängt. Die Stellungnahme sei an den Bundesrechnungshof weitergeleitet worden. Dieser nimmt Inserate im Rahmen der Rechenschaftsberichtes unter die Lupe, sagt ein Rechnungshof-Sprecher zur NÖN.

ÖVP bestreitet Fehlverhalten und spricht von verfrühtem Wahlkampf

Die Volkspartei bestreitet jegliches Fehlverhalten sowie eine Umgehung des Parteienfinanzierungsgesetzes vehement.

Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner sprach zuletzt wiederholt von einem verfrühten Wahlkampf-Start der anderen Parteien vor der Landtagswahl 2023.

