Instagram wurde für Wahlkampf-Finale genutzt

Auch auf Instagram stand der Jänner ganz im Zeichen der NÖ-Landtagswahl. Gerade in den letzten Tagen des Wahlkampfes, nach dem 24. Jänner, waren die Parteien auf der Online-Plattform aktiv. Das zeigt die Analyse der Agentur WeCreate für das Branchen-Magazin „Horizont“, bei der die Postings der Parteien und ihre Follower-Zahlen der Parteien sowie Kandidatinnen und Kandidaten unter die Lupe genommen wurden.

Die meisten Menschen erreichen kann die ÖVP auf Instagram. Sie hatte zum Stichtag der Analyse mit 2.624 die meisten Follower aller Parteien, gefolgt von den Grünen mit 1.418 und den NEOS mit 1.108. Viel mehr Menschen als den Parteien folgen den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten direkt. Bei Johanna Mikl-Leitner sind das aktuell 14.377 Personen und bei Udo Landbauer 13.151.

Am aktivsten sind in dem sozialen Medium die NEOS, gefolgt von den Grünen. Die drei Kleinparteien MFG, KPÖ plus und Liste "Dein Ziel", die den Einzug in den Landtag nicht geschafft haben, sind auf Instagram gar nicht aktiv.