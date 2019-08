NEOS NÖ startet Wahlkreis-Tour .

Die NEOS sind in Niederösterreich in den Intensivwahlkampf gestartet. Vor Aktivistinnen und Aktivisten haben Spitzenkandidat Niki Scherak und Landessprecherin Indra Collini im Festsaal in Brunn am Gebirge erklärt, worum es bei dieser Wahl geht.