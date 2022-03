Alfred Riedl wurde als Gemeindebund-Präsident wiedergewählt

Werbung

Der Grafenwörther Bürgermeister, Alfred Riedl, steht weiterhin an der Spitze der Interessensvertretung der österreichischen Kommunen. Er wurde vom Bundesvorstand als Gemeindebund-Präsident wiedergewählt. Damit bleibt er für weitere fünf Jahre in dem Amt, das er seit 2017 bekleidet.

Alfred Riedl (Präsident Österreichischer Gemeindebund), Vizepräsidentin Andrea Kaufmann, Vizepräsidentin Bettina Lancaster und Vizepräsident Rupert Dworak (v.l.n.r.). Foto: Österreichischer Gemeindebund

Zu den ersten Gratulanten zählte NÖ-Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl, der Riedl in dieser Funktion im Land im Vorjahr abgelöst hatte: „Ich gratuliere Alfred Riedl zur Wiederwahl mit über 80 Prozent der Stimmen. Er hat uns seit Beginn der Pandemie sicher durch die Krise geführt, dank ihm ist das Vertrauen der Bevölkerung in Österreichs Bürgermeister noch einmal gestiegen", meinte der Ardagger Bürgermeister. Er lobte vor allem den Erfahrungsschatz des 69-Jährigen, der "gerade in solchen disruptiven Zeiten von enormer Bedeutung für die Ortschefs des Landes ist."

Rupert Dworak bleibt Vizepräsident

Für das Amt der vier Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten standen fünf Kandidatinnen und Kandidaten zu Wahl. Der bisherige Vizepräsident und Präsident des NÖ-Gemeindevertreterverbandes Rupert Dworak wurde in seiner Funktion bestätigt. Neuer Vizepräsident wurde Erwin Dirnberger, der auch Präsident des steiermärkischen Gemeindebundes ist. Zu neuen Vizepräsidentinnen wurden die Präsidentin des Vorarlberger Gemeindeverbandes und Bürgermeisterin von Dornbirn, Andrea Kaufmann, und die Bürgermeisterin von Steinbach am Ziehberg in Oberösterreich, Bettina Lancaster, gewählt.