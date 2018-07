„Ich halte es für familienpolitisch nicht klug, wenn man bei den Kleinsten spart“, findet Josef Grubner, Präsident der Interessensvertretung NÖ Familien (IV-Familie), klare Worte zu den diskutierten Kürzungen bei der Kinderbetreuung.

Die Liste weiterer Familien-Themen, die laut IV-Familie aktuell in die falsche Richtung laufen, ist lang. In Form eines Forderungskatalogs fasste sie diese zusammen und legte diesen den Parteien des NÖ Landtags vor. Unter anderem werden darin die Förderung familienähnlicher Institutionen wie Tagesmüttern, die pensionswirksame Anrechnung bei pflegenden Angehörigen und die jährliche Inflationsanpassung von familienbezogenen Leistungen gefordert.

Nach 35 Jahren ist es das letzte Mal, dass die IV-Familie einen solchen Forderungskatalog vorlegt, denn im Mai beschloss der Landtag – trotz viel Kritik – deren Auflösung. Ganz werden die Zelte jedoch nicht abgebaut, kündigt Grubner an. Die Beteiligten werden als Arbeitsgemeinschaft auch ohne gesetzlichen Auftrag die Arbeit auf überparteilicher Ebene weiter ausüben. Derzeit werde an einer geordneten Abwicklung gearbeitet, um mit der Übergabe eines Abschlussberichts die Tätigkeit am 31. August zu beenden.