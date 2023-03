Finanzbildung für mehr Geschlechter-Gleichheit

Werbung

Im Vorfeld des Internationalen Frauentages am 8. März luden die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) zu einer Pressekonferenz.

Teschl-Hofmeister betont, dass in den über 100 Jahren, seitdem der Internationale Frauentag begangen wird, sehr viel für Frauen erreicht wurde, angefangen mit dem Wahlrecht. „Im Grunde haben Frauen in Österreich heute die gleichen Chancen wie Männer, in der Ausbildung und am Arbeitsmarkt“, sagt Teschl-Hofmeister.

Die Gehaltsschere verringern

Dennoch gäbe es noch einige Baustellen am Weg zur Gleichberechtigung, angefangen mit der Gehaltsschere zwischen Frauen und Männern. Der Equal Pay Day, der Tag, bis zu welchen Frauen im Durchschnitt, verglichen mit den Männern, „gratis“ gearbeitet haben, war in Niederösterreich am 13. Februar. Laut Teschl-Hofmeister liegt dies einerseits an der Berufswahl der Frauen, andererseits auch daran, dass Frauen öfter Betreuungspflichten nachkommen müssen als Männer. Die blau-gelbe Kinderbetreuungsoffensive soll für Letzteres Abhilfe schaffen.

Um Frauen für technische Berufe, die meist besser bezahlt sind als frauentypische Berufe im Pflege-, und Betreuungsbereich, zu motivieren, gibt es Initiativen wie den Girls Day. Jedoch betont Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, dass es nötig ist, die Care-Berufe besser zu bezahlen, um der Einkommens-Ungleichheit entgegenzuwirken. Denn aufgrund der geringeren Verdienste sei die Lücke bei der Pension noch viel breiter: 42 Prozent weniger Pension bekommen Frauen im Durchschnitt, verglichen mit Männern. 14 Prozent aller Frauen in Österreich sind armutsgefährdet, vor allem alleinerziehende Mütter.

Finanzkompetenz stärken

Um Frauen bewusst zu machen, wie sich finanzielle Entscheidungen auf ihre Zukunft, beispielsweise die spätere Pension, auswirken, gibt es die Initiative „GeldHeldinnen“ des Landes Niederösterreich. Eine Umfrage des Landes NÖ hätte ergeben, dass sich Mädchen und Frauen Formate zur aktiven Finanzbildung wünschen. Mithilfe von Finanztalks, Infomaterialien und Tools rund um Haushaltsbudget und Gehaltsrechner soll die Initiative Frauen bei der Bildung des Finanzbewusstseins unterstützen.

Die Informationen findet man auf frauundgeld.at.

Königsberger-Ludwig fordert Unterhaltsgarantie

2017 hätten alle Parteien eine Unterhaltsgarantie unterstützt, 2023 ist sie noch nicht umgesetzt. Es gibt bereits die Möglichkeit, dass der Unterhalt vom Staat vorgeschossen wird, wenn sich ein Elternteil nach der Trennung weigert, zu zahlen. Doch laut Königsberger-Ludwig dauere es oft ziemlich lange, bis die Behördenwege hierfür abgeschlossen sind. Der Staat würde nach diesem Modell den zustehenden Unterhalt in Vorleistung sofort auszahlen; der andere Elternteil müss das Geld zurückzahlen. „Ich bin überzeugt, dass man so Frauen, die auf den Unterhalt warten, massiv unterstützen könnte“, sagt die Landesrätin. Umsetzten kann die Unterhaltsgarantie nur der Bund.