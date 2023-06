Andreas Babler: „Ich bin bereit für Neuwahlen“

NÖN: Hatten Sie nach der turbulenten vergangenen Woche und Ihrer Kür zum SPÖ-Chef schon Zeit den Erfolg ein wenig zu feiern?

Andreas Babler: Ich hatte viele Interview-Termine, in denen ich meine Ziele vorgestellt habe und wo es hingehen muss mit der Sozialdemokratie. Jetzt müssen wir gemeinsam das Comeback der Sozialdemokratie zu starten. Ich habe unzählige Telefonate geführt. Auch mein Büro in der Löwelstraße habe ich bezogen – da gehört noch ein bisschen was gemacht. Eine kurze Auszeit ist sich aber auch ausgegangen – am Wochenende habe ich ein super Konzert von Trixi Neundlinger, Georg Herrnstadt und Peter Marnul genießen dürfen mit wunderbaren Auszüge aus der Proletenpassion.

Es wurden in der letzten Zeit viele Ihrer Themen angesprochen. Können Sie drei Hauptanliegen nennen, die Sie umsetzen wollen?

Babler: Als erstes wollen wir dafür sorgen, dass das Leben in Österreich wieder leistbar wird. Niemand soll schlaflose Nächte haben, weil er oder sie die Stromrechnung oder den Wochenendeinkauf nicht bezahlen kann. Wenn der Markt außer Rand und Band gerät, brauchen wir dringend Markteingriffe und Preisdeckel. Das zweite ist, die Kinderarmut zu beenden. In einem reichen Land wie Österreich können wir es uns leisten, dass kein Kind in schimmligen Wohnungen leben und sich nur von Toastbrot und nackten Nudeln ernähren muss. Wir brauchen eine Kindergrundsicherung. Und dann müssen wir die Verteilungsfrage angehen: In Österreich zahlen Arbeitnehmerinnen und Konsumentinnen über 80 Prozent der Steuern, die 50 Milliardäre im Land tragen aber so gut wie gar nichts bei – das muss sich ändern. Vermögen ab einer Million Euro sollen besteuert werden. Wir brauchen das Geld für Bildung, Pflege und die Energiewende.

Gerade bei den Plänen für die 4-Tagewoche gibt es auch aus den eigenen Reihen Skepsis. Denken Sie, dass dieses Vorhaben flächendeckend in allen Branchen umsetzbar ist?

Babler: Die Arbeitszeitverkürzung bleibt in jedem Fall ein zentrales Thema. Sie bringt erwiesenermaßen Vorteile sowohl für die Arbeitnehmer als auch für Unternehmen und den Staat. Besonders Frauen würden von einer Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich profitieren – auch finanziell. Ich habe bei meiner Wahl-Tour in Salzburg in einem Hotel geschlafen, die haben in der Hotellerie als erste die 4-Tage-Woche eingeführt. Sie haben mir erzählt, wie positiv die Effekte waren! Und das ist nur ein Beispiel unter vielen, das belegen auch internationale Studien. Mit kürzeren Arbeitszeiten würde sich in vielen Branchen der Fachkräftemangel sofort erledigen, weil es viel mehr Bewerbungen gebe.

Zu ihren Plänen mit der Partei: Welche Stärke wollen Sie mit der SPÖ bei der nächsten Nationalratswahl werden?

Babler: Die Sozialdemokratie soll in die Regierung. Das ist unser und mein Anspruch. Man muss mit einer klaren und kantigen Sozialdemokratie in diesem Land rechnen, die sehr erfolgreich und sehr stark sein wird.

Wie hoch würden Sie Ihre Chancen beziffern, Bundeskanzler werden?

Babler: Die Chancen schätze ich als sehr hoch ein. Ich will das mit all meiner Leidenschaft und mit glaubwürdigen Ansätzen schaffen. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern und anderen engagierten Menschen, die wollen, dass sich in Österreich etwas ändert.

Als eine Bedingung für eine Koalition haben Sie die Einführung einer Vermögenssteuer genannt. Damit wären NEOS und ÖVP als mögliche Partner ausgeschlossen. Mit wem würden Sie eine Regierung bilden wollen?

Babler: In Österreich herrscht ein Ungleichgewicht zwischen den Steuern auf Arbeit und denen auf Vermögen. Das muss sich ändern. Die große Mehrheit der Bevölkerung befürwortet gerechte Vermögenssteuern. Der Punkt ist ja: Wir brauchen das Geld für unsere Krankenhäuser, für die Pflegekräfte, für die Kindergärten und Schulen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in anderen Parteien wirklich der Meinung ist, dass man auf bessere Kindergärten verzichtet, weil man Milliardären nicht zumuten will, ein paar Prozent ihres Vermögens beizutragen.

Soll Ihrer Meinung nach die Nationalratswahl vorgezogen werden?

Babler: Ja! Ich bin bereit für Neuwahlen. Ich will, dass es endlich Verbesserung gibt. Je schneller wir zu einer Regierung kommen, die etwas Positives für die Menschen bewirkt, desto besser für Österreich und für die Menschen.

Im Falle des regulären Wahltermines im Herbst 2024. Wie lange würden Sie noch als Bürgermeister von Traiskirchen im Amt bleiben?

Babler: Vorerst bleibe ich Bürgermeister von Traiskirchen.

Die SPÖ-NÖ hat Sie öffentlich nicht unterstützt und sich für Hans Peter Doskozil ausgesprochen. Wie würden Sie ihr Verhältnis zu Sven Hergovich beschreiben?

Babler: Ich stehe in engem Kontakt mit den Landesparteien. Es ist wichtig, sich regelmäßig auszutauschen. Mein Verhältnis zu Sven Hergovich ist gut. Er hat mit seinem Pilotprojekt im Marienthal ein international ausgezeichnetes Modell einer Arbeitsplatzgarantie gestartet. Das wollen wir für Österreich umsetzen: Statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren, wollen wir Arbeitsplätze finanzieren.

Hatten Sie letzte Woche schon Kontakt mit Hergovich?

Babler: Ja, wir haben ein paar Mal miteinander gesprochen.