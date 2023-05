Wirtschaftsminister Martin Kocher: „Das zweite Halbjahr wird besser“

NÖN: 54 Prozent der Unternehmen in Niederösterreich haben unbesetzte Stellen, 44 Prozent müssen sogar Aufträge ablehnen, weil sie die Leute nicht finden. Was ist für Sie der wichtigste Hebel, um den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen?

Martin Kocher: Ich glaube, man darf sich nicht nur auf eine Lösung konzentrieren. Es geht um Kinderbetreuung, es geht um die Frage des Arbeitens im Alter - vor der Pension, aber auch auf freiwilliger Basis nach dem Pensionsantritt - das muss attraktiver gestaltet werden. Und wir brauchen mehr qualifizierte Zuwanderung mit der Rot-Weiß-Rot – Karte. Diese Maßnahmen wirken relativ kurzfristig. Und dann gibt es mittel- und langfristige Dinge, wie Qualifizierungsmaßnahmen bei Arbeitsuchenden. Aktuell ist die steuerliche Entlastung für Überstundenbezahlung auch Thema in der Regierung.

Sie haben auch angekündigt, für das Arbeiten im Alter neue Anreize setzen zu wollen. Gibt es konkrete Pläne dafür?

Kocher: Wir haben in Österreich eine geringere Erwerbsquote als zum Beispiel in skandinavischen Ländern. Das muss sich ändern. Hier spielen mehrere Faktoren, wie zum Beispiel auch die Gesundheitsvorsorge eine Rolle, oder auch Qualifizierungsmaßnahmen im Alter. Hier sollen keine Unterschiede gemacht werden. Qualifizierungsmaßnahmen sollten auch für Ältere uneingeschränkt zugänglich sein. Ziel muss es sein, dass Menschen gesund bis zum Pensionsalter arbeiten können. Und dann gibt es noch Leute, die nach dem Pensionsalter weiterarbeiten wollen. Aktuell sind das 16.000 Personen über 65 österreichweit. Nur ist das im Moment noch nicht sehr attraktiv. Das sollte man ändern.

ÖVP-Minister Martin Kocher im Interview mit NÖN-Chefredakteur Walter Fahrnberger Foto: Marlena Schilling, Marlena Schilling

Ist in Österreich aktuell der Begriff Work-Life-Balance zu stark im Trend, nachdem die Quote bei Teilzeitarbeit sehr hoch ist? Braucht es mehr Flexibilität?

Kocher: Ich denke, die Arbeitgeber müssen auf jeden Fall flexiblere Möglichkeiten anbieten, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu helfen, das Privatleben mit dem Arbeitsleben in Einklang zu bringen. Das ist mittlerweile ein ganz wichtiger Wettbewerbsfaktor.

Mit welchem Wirtschaftswachstum können wir heuer in Österreich rechnen?

Kocher: Es gibt im Moment eine Prognose, die uns etwa ein halbes Prozent Wirtschaftswachstum im Jahresdurchschnitt voraussagt. Derzeit sind wir also eher im Bereich des Nullwachstums, allerdings mit jetzt schon etwas positiveren Aussichten. Die Unternehmenserwartungen für das zweite Halbjahr sind besser. Es entwickelt sich eine gewisse Dynamik.

Warum ist die Inflation in Österreich um so viel höher als in anderen Ländern der Eurozone?

Kocher: Dafür gibt es mehrere Gründe. Wir hatten letztes Jahr ein sehr hohes Wirtschaftswachstum. Und hohes Wirtschaftswachstum führt immer zu einem Druck auf die Preise. Wir haben viele Maßnahmen gesetzt in Österreich, die vor allem im unteren Einkommensbereich die Kaufkraft erhalten haben. Das führt auch zu mehr Nachfrage und damit im Durchschnitt zu höheren Preisen. Und dadurch haben wir jetzt eine etwas höhere Inflation als im Euroschnitt. Das ist belastend, aber kurzfristig hat das für die Wettbewerbsfähigkeit keine dramatischen Auswirkungen. Jetzt geht es darum, zu schauen, dass die Preise wieder fallen. Und vor allem, dass die sinkenden Erzeugerpreise im Energiebereich auch an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben werden. Deshalb haben wir diesbezügliche Maßnahmen letzte Woche beschlossen.

Die Maßnahmen betreffen den Energiebereich. Viele Menschen hätten sich aber bei den hohen Lebensmittelpreisen noch mehr Maßnahmen erwartet. Warum ist die Senkung der Mehrwertsteuer auf wichtige Nahrungsmittel für Sie kein Thema?

Kocher: Wir haben diesen Vorschlag nicht zum ersten Mal diskutiert. Es haben uns praktisch alle Expertinnen und Experten geraten, das nicht zu tun. Mit dem einfachen Grund, dass das eine Maßnahme ist, die wenig treffsicher ist und sehr viel Gießkanne beinhaltet. Das würde für gewisse Bereiche die Preise leicht nach unten bringen. Die Frage ist, wie viel? Weil eben nicht klar ist, wie viel davon an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben wird.

Nach dem Abgang von Sven Hergovich als Chef des AMS in Niederösterreich war Bekanntgabe der Nachfolge ursprünglich für 1. Mai geplant. Wissen Sie, warum das noch nicht passiert ist?

Kocher: Das ist ja ein Prozess, wo der Verwaltungsrat des AMS die Entscheidungen trifft. Der Verwaltungsrat setzt sich aus den Sozialpartnern und den zuständigen Ministerien zusammen und entscheidet. Ich vertraue darauf, dass es zeitnah eine Lösung gibt. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass es manchmal etwas länger dauert, als ursprünglich vorgesehen.

Sie haben da nicht das letzte Wort?

Kocher: Das liegt am Verwaltungsrat. Es ist sinnvollerweise eine autonome Bestellung von Spitzenpositionen beim AMS vorgesehen. Der Minister kommt nur dann ins Spiel, wenn es überhaupt keine Entscheidung gibt.

"Derzeit sind wir also eher im Bereich des Nullwachstums, allerdings mit jetzt schon etwas positiveren Aussichten", betont Minister Kocher im NÖN-Interview. Foto: NÖN, Marlena Schilling

Aktuell wird sehr viel über künstliche Intelligenz (KI) in er Wirtschaft gesprochen. Sehen Sie in der KI allgemein mehr Gefahr oder mehr Chancen?

Kocher: Das ist eine schwierige Frage. Wie immer, glaube ich, ist es so, dass Gefahren und Chancen bei neuen Technologien vorhanden sind. Es braucht aber gewisse Regeln dafür. KI kann auch einen Beitrag dazu leisten, die aktuelle Arbeitskräfteknappheit zu reduzieren. Gleichzeitig sind nötige Schulungen und Weiterbildung eine Herausforderung für Politik und Unternehmen, weil möglicherweise gewisse Jobs verloren gehen, aber auch neue geschaffen werden.

Werden die Menschen mit niedriger Qualifikation durch KI ein Problem bekommen, weil ihre Tätigkeiten wegfallen könnten?

Kocher: Ich sehe eher eine potenzielle Bewegung für Jobs im mittleren Einkommensbereich. Das ist anders als bei der Industrialisierung und bei der Automatisierung, wo eher die schlechter bezahlten Jobs am Fließband ersetzt wurden. Aber ich glaube, es gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, andere Jobs zu gestalten. Wir sollten uns da, denke ich, nicht zu viel Angst machen.